Program není jasně stanoven, obvykle jej v Domě kultury uveřejňují několik dní dopředu. „Streamy zařazujeme nárazově, v pátek jsme měli Rammsteiny a v neděli vystoupí kapela Crossband. Plánujeme další, zatím však nejsou jasné termíny,“ uvedl ředitel mladoboleslavského Domu kultury Milan Pruner.

Dům kultury v současné době oslovuje různé interprety. Aktuálně mají v jednání třeba oblíbeného zpěváka, který si říká Voxel. Kdy vystoupí, se diváci dozvědí co nejdříve. Počty zájemců o živé streamy jsou slušné, vedení Domu kultury ale očekávalo, že budou vyšší. „Čekali jsme větší zájem. Kouká se přes tisíc lidí, ale nevíme přesná čísla z První boleslavské. Celkově se může dívat tak 1500 až 2000 lidí,“ vypočítal Pruner.

Kdo se dívá, ten pak může poslat virtuální vstupné na transparentní účet: 555000565/2010, peníze pak půjdou na charitu. Převážně pak má jít o organizace, které pomáhají čelit nákaze Covid-19 v bezprostředním kontaktu s nemocnými nebo ohroženými lidmi, což jsou třeba domovy seniorů.

Druhým velkým projektem Domu kultury je autokino, které se nachází na zadním parkovišti obchodního domu Olympia. „Je o něj velký zájem. Máme vyblokovaných 50 míst, na prvním představení bylo 45 aut, na druhém 50. Budeme uvažovat o tom, že přidáme místa, a tak by kapacita mohla být o 10-15 aut vyšší,“ vysvětlil Pruner.

Z této aktivity má velkou radost také vedení města. „Snahou je podpořit nejen hudební kapely a divadla, ale mnoho dalších interpretů a performerů, aby své umění mohli sdílet s fanoušky prostřednictvím internetu," doplnil náměstek primátora Daniel Marek.

Přípravy byly velmi náročné a trvaly asi týden, až deset dní. Zaměstnanci kulturáku se podle ředitele nezastavili dnem ani nocí.

Vzhledem k tomu, že Dům kultury musel kvůli koronaviru zrušit všechny akce, tak chystá ještě další velké překvapení. To však zatím Pruner nechtěl prozradit. Boleslaváci se však prý mají rozhodně na co těšit. Co však prozradit mohl je, že letos bude alespoň letní program na zřícenině hradu Putna, kapacita jednotlivých akcí pak je určená vládou na 100 osob.

Práce je v Domě kultury přes všechny těžkosti poslední doby tedy více než dost, a to nejen s novými projekty, ale i s přidruženou administrativou.