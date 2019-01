Mladá Boleslav - Vydat se s automobilem značky Trabant na dalekou cestu, chce pořádný kus odvahy

Dan Pribáň, svou osádkou a svým trabantem | Foto: Archiv

Cestovatel Dan Přibáň a jeho trabant se představili boleslavským outdoorovým nadšencům a fanouškům cestování už vloni. Zážitky ze svých cest popsal ve filmu Trabantem napříč Afrikou, za který získal hlavní cenu za cestopis a cenu diváků na Mezinárodním festivalu outdoorových filmů.

Dana Přibáně můžete v Mladé Boleslavi potkat znovu. Tentokrát 17. března ve Vzdělávacím centru Škoda Auto Na Karmeli, kde se od 10 do 19 hodin uskuteční 1. ročník cestovatelského festivalu Kolem světa. Tentokrát se v jeho cestách vrátíme na úplný začátek a trabantem projedeme Hedvábnou stezku.

Můžete v úvodu připomenout, proč jste si pro své cestovatelské sny zvolil jako dopravní prostředek právě vozidlo značky Trabant?Protože jsme na Land Rover neměli. A poté, co nám všichni říkali, že to nejde, to už bylo otázkou cti, ukázat že to jde. Stal se z toho symbol, ukázali jsme, že když člověk chce, tak to jde. A těší nás, že po cestě Afrikou, která je mnohem známější, se nám daří lidi inspirovat.

Z jakého důvodu padla vaše volba právě na Hedvábnou stezku?Chtěli jsme původně jet do Afriky, ale neměli jsme na to peníze a přeci jen jsme se taky trochu báli. Věřili jsme, že to trabant zvládne, všude jsme to rozhlašovali, ale nejistota kroku do neznáma s autem, které všichni odepsali, tam byla.

Kolik vás tehdy cestovalo a jak dlouhou trasu jste si stanovili ujet? Respektive můžete přiblížit, kde byl váš start a cíl, a zda jste se v průběhu cesty nějak odchýlili z trasy?

Jeli jsme tři chlapi v jednom autě. To bylo na trabantíka maximum. Start a cíl by v Praze na Vyšehradě. Cesta vedla dolů k jihu do Turecka a pak přes Írán, a Turkmenistán do Uzbekistánu, kde jsme se na nejvýchodnějším bodě otočili a vrchem přes Kazachstán jsme jeli domů. Nejvíce jsme museli měnit plány v Íránu, nebylo tu kde koupit benzín.

Jak to zvládl trabant, malé velké auto, po technické stránce? Kolikrát jste po cestě spravovali, a co všechno jste museli vézt s sebou?

Na to vám odpovím naprosto přesně. Nepočítaněkrát… je to křehké auto na cesty k Balatonu, ale zvládá to. Do Asie jsme si pankáčsky nevzali moc součástek a kupodivu se nám to nevymstilo. Ale měli jsme na mále. Po Africké cestě, kam jsme vezli mnohem více součástek, jde statisticky říci, že čím víc vezete náhradních dílů, tím častěji se auto porouchává.

Nastala po cestě nějaká chvíle, kdy jste nevěřili, že se ještě vrátíte? Vy i trabant??

Na trase mezi vyschlým Aralským jezerem a hranicemi s Ruskem, v Kazachstánu. Tam už to bylo hodně zlé, neměli jsme pořádně vyřešené filtrování vzduchu a feš-feš, jako cement jemný prach, ničil všechny pohyblivé díly. Tam to bylo možná horší, než když se nám uprostřed pouště v Africe úplně zadřel motor.

Další cestu prý plánujete už letos v září. Tentokrát chcete trabantem pokořit samotné Andy, není to už trochu moc?

U každé cesty si říkáme, jestli už to není trochu moc. Máme před sebou Amazonii a Andy, ale věříme, že to „nějak“ půjde. Vždycky to šlo. Pokud uspějeme? S tím počítáme. Plánů je dost, ale s trabantíky by to byla finální Velká cesta domů. Z Austrálie přes Polynésii do Asie a domů. Bylo to hrozně hezké, když jsme jako úplně neznámí vraceli z Hedvábné stezky a stejně nám lidé mávali a v Praze na nás čekalo pár trabantů. Tak bych to chtěl zakončit návratem domů.