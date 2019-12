Na Mladoboleslavsku je zatím zapojená Mladá Boleslav, kde se bude zpívat v parku Výstaviště. Jako už tradičně je místním přihlašovatelem Dům kultury. Zpívat bude také třeba Chloumek nebo Dolní Slivno.

Zajímavá situace je pak v Sýčině. Tady si z Česko zpívá koledy udělali přímo tradiční záležitost. Obec do zpívání přihlásila předsedkyně místního osadního výboru Eva Gapková. Ta si akci hlídá, aby jí neunikla, v obci by totiž byli všichni velice smutní.

„Od doby, kdy tato akce začala, vesnici přihlašuji. Vždycky si to hlídám, abych ji nepropásla. Je to hezká akce, lidi si jí vzali za svou a lidi tam chodí. Myslím, že je to sedmý nebo osmý ročník,“ uvedla Gapková.

Podle ní Česko zpívá koledy patří mezi akce, které lidi stmelují, mají je rádi a rádi se jich tedy také účastní. V Sýčině nazpívání chodí všechny generace místních obyvatel. Loni se jich na náměstí u rozsvíceného stromečku sešlo padesát.

Nikdo se navíc nemusí obávat, že mu z paměti „vypadnou“ některé sloky a nebude moci zpívat. „Vždycky čekám, jaké se vyberou koledy a pak je našim zpěvákům nakopíruji, aby měli podle čeho zpívat. Myslím, že je to dobrá akce. K samotnému zpívání máme pak také hudební doprovod,“ pokračovala Gapková.

A jaké koledy jsou předsedkyni osadního výboru Evě Gapkové aktuálně vůbec nejmilejší? Byly by to písně jako: „Narodil se Kristus pán“, nebo „Rolničky“, které už od konce prosince zpívá se svými malými vnučkami.

Nejde však o jedinou akci, kterou místní tak milují. V sobotu 1. prosince v Sýčině, podobně jako ve všech koutech okresu, rozsvítili vánoční stromeček, čemuž předcházely poměrně dlouhé přípravy. Pojila se s tím totiž také výzdoba. Dopoledne před rozsvěcením proběhla navíc také speciální akce pro děti, na níž si mohly vyrobit vlastní ozdobičky.

Už podeváté Sýčina pořádala předvánoční setkání, na němž místní ženy vyrábějí, každá pro sebe, vánoční věnec. Letos to ale bylo ještě tím zajímavější, že dámy vyrobily jeden, který zůstal na ozdobu u místní hasičárny.