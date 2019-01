Luboš Odháněl z rozpadající se kapely W.I.X. hledá bubeníka a basového kytaristu. Koho uloví? Nejvíce se hovoří o Janu Frumarovi z Benátek nad Jizerou.

Jan Frumar | Foto: Deník/ Jiří Macek

Mladoboleslavsko/ Známá mladoboleslavská bigbeatová kapela W.I.X. Nastarýkolena se rozpadá. Jak jsme už v minulých dnech informovali, trojice hudebníků (Roman Procházka, Jaroslav Vedral a Zdeněk Hlaváček) se rozhodla odejít od frontmana kapely Luboše Odháněla, založit si novou kapelu a především, jak ve svém vyjádření fanouškům i kapelníkovi sdělili, snížit počet hraní kvůli rodinným povinnostem.



Luboš Odháněl oslovil muzikanty v regionu a hledá nové členy kapely. Otevřeně v rozhovoru pro Boleslavský deník (pondělí 27. října, případně www.boleslavsky.denik.cz) řekl, že ve hře je i varianta, že s muzikou skončí. A to by byla pro jeho fanoušky obrovská rána. Kapela W.I.X. Nastarýkolena totiž plní sály v regionu i mimo něj doslova k prasknutí.



Za Odhánělem stojí vydání pět cédeček, na všech se z drtivé většiny podílel složením muziky i textů.



Co tedy bude? „Zatím neřeknu nic bližšího, ještě není na to čas,“ tvrdí Odháněl.



Lze se tedy jen dohadovat a spekulovat, jak by mohla kapela W.I.X. působit v novém složení.



Jisté je, že Odhánělovi v kapele zůstává jeho manželka a zpěvačka Romana a také kytarista Jan Veselý. Zřejmé tedy je, že Odháněl postrádá především bubeníka a basového kytaristu, případně druhého kytaristu a hráče na klávesové nástroje.



Myšlenky fanoušků na znovuobnovení kapely Nastarýkolena v původním složení s Vladislavem Fantou a Františkem Brunclíkem jsou ale zbytečné. „To nepřipadá v úvahu. Naše věkové rozdíly jsou velké. S Frantou se soustředíme jen na hraní, zejména v zimě,“ uvedl včera Fanta, který příští rok oslaví šedesátiny. Fanta stojí za Odhánělovým hudebním vzestupem. Založil skupiny Danger, poté i Nastarýkolena.



Vše se tedy točí kolem bicích a basové kytary. Baskytarista Roman Doubek z konkurenční skupiny Seven, kde je spokojený, o změně neuvažuje. „Ani náhodou,“ uvedl Doubek.



Rozhodně to nebude ani basový kytarista Milan Libich, hrající nyní především v expandující skupině Sada a také ve známé partě České srdce. „Byl jsem osloven, ale ne abych do kapely vstoupil, ale zda o někom nevím. Vím o šikovném basákovi, ale ten hraje po pražských klubech a jezdí do Německa. Takže máte smůlu,“ podotkl včera Libich.



V kuloárech se hovoří, že byl osloven Stanislav Beneš, zvukař a také kytarista a frontman kapely S.O.S. „Ne,“ zamítl tuto možnost Beneš.

V úvahu připadá i nyní bez angažmá Ondřej Ceé. „Lubošem jsem osloven nebyl,“ tvrdí Ceé. Podle všeho však již s odstupující trojicí domlouvají složení nové kapely.



A co bicí?



Bubeník věhlasné konkurenční kapely Seven Jaroslav Hoření včera možnost změny „dresu“ rezolutně odmítl. „Ani náhodou, to bych Sevenu neudělal,“ řekl Hoření.



„O tom nic nevím. A rozhodně bych tam nešel,“ řekl Michal Novotný, jinak zvukař, který však může hrát na bicí i basovou kytaru. Stejně tak reagoval mnichovohradišťský bubeník a Odhánělův kolega z kapely Danger (v současné době Harlej a Debustrol) Libor Fanta. „Nikdo mne neoslovil,“ podotkl Fanta junior.



Patrně nejžhavějším kandidátem na post bubeníka je benátecký hudebník Jan Frumar (syn známého muzikanta Milana Frumara). Ten potvrdil, že byl osloven. A je na něm znát, že nabídku silně zvažuje. Ostatně, po boku Odháněla by jistě vystoupal ve své kariéře o pár stupínků výše. „Ještě jsem se nerozhodl. Oni to mají hodně časově našlapané a musel bych zvážit, zda opustím rozjeté projekty,“ řekl Jan Frumar. Ten hraje v současné době s kapelou EX 05 i se skupinou Artes. V duu s Janou Doležalovou už takřka nevystupuje, stejně tak skončilo jeho působení v jedné pražské kapela. „Já se rozhoduju podle toho, co cítím srdcem. To nelze se podívat na webové stránky a rozhodnout se. Ještě je čas, uvidíme,“ dodal Frumar.



Na oba posty samozřejmě připadá více možností, třeba basový kytarista Miroslav Horna, bývalý člen regionální hvězdy, skupiny Diskant, hraje nyní v pražské kapele Chlajs, bydlí však v Říčanech u Prahy. „Niv o tom nevím,“ tvrdí Horna.



Nabízejí se ale další možnosti oslovit hudebníky méně známých skupin, ze kterých by mohlo vzniknout nové složení W.I.X.u – jsou tu kapely Bikiny, Morigen, Kočky neberem.



Hudebníků je dost. Otázkou zůstává, kdo si s trojicí „trosečníků z lodě zvané W.I.X.“ porozumí.



Kdo tedy?