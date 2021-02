Kulturu až do obýváku si mohli v sobotu 20. února odpoledne vychutnat obyvatelé Benátek nad Jizerou. Tamní umělci se připojili k pásmu, s nímž republiku objíždí oblíbený Cirk LaPutyka v rámci iniciativy #kulturunezastavis.

Benátecký rozhlas ožil kulturou. | Foto: Benátky nad Jizerou

„Živí umělci dorazili do benátecké hlasatelny sice se zpožděním, omluvami, ale o to lépe naladění. Jejich šňůra po městských a obecních rozhlasech má však velký význam. Poselství, které nám přijeli předat jménem všech svých kolegů, je jasné a srozumitelné. Oni potřebují nás stejně, jako my potřebujeme je. Snad se tedy brzy opět společně sejdeme v divadlech, klubech, na koncertech, festivalech a navzájem si tu dlouho nahromaděnou energii vyměníme,“ uvedl benátecký starosta Karel Bendl.