První konflikt nastal asi 5 minut po půlnoci na sobotu 6. července v Dolním Bousově. Muž ve věku 28 let totiž pár minut před incidentem řídil vozidlo, v němž seděly další 3 osoby. „Při jízdě nejprve přejel do protisměru a naboural do svodidel. Na místě nehody ale nesetrval a ujel,“ uvedla mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová na webu Týdeníku policie. Na místě se prokázalo, že byl pod vlivem alkoholu, dechová zkouška prokázala 2 promile.

Když chtěli policisté celou situaci řešit a ztotožnit přítomné osoby, opilý muž začal být vulgární a jednoho z policistů opakovaně udeřil do oblasti nohou a ramen. Ani opakované výzvy k ukončení útoku nepomohly.

Ke druhému incidentu došlo krátce před 3. hodinou ranní v neděli 7. července v Benátkách nad Jizerou. Policisté řešili případ přestupkového jednání se 40letým mužem, který byl pod vlivem alkoholu. Muž začal strážníky vulgárně urážet, načež byl převezen na policejní služebnu, kde v urážkách pokračoval. Incident vyvrcholil kopem do nohy jednoho z policistů.

„Oběma mužům bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu násilí proti úřední osobě, za což může hrozit až 4letý trest odnětí svobody,“ uvedla Schneeweissová.