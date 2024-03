Neskutečnou hodnotu alkoholu nadýchala v úterý odpoledne čtyřicetiletá řidička v Mladé Boleslavi. Na třídě Václava Klimenta chtěla zaparkovat a jít domů. K její smůle však při parkování netrefila přesně vyhlídnuté místo a mírně narazila do sousedního vozu. K této malé nehodě byli přivoláni policisté a po dechové zkoušce se nestíhali divit.

Policista s alkohol testerem, ilustrační foto. | Foto: Deník/Vlastimil Leška

Drobná nehoda při parkování byla ohlášena v úterý v 15.40. „Za volantem Škody Octavia seděla čtyřicetiletá řidička, která se následně podrobila dechové zkoušce. Ta ukázala nejprve hodnotu 5,76 promile. Při pozdějších opakovaných testech to byly hodnoty kolem 3,5 promile,“ řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Recidivista roztřískal v Boleslavi skříňku s přístrojem zachraňujícím životy

Žena se tak místo k domovu vypravila za asistence policie do nemocnice na odběr krve. Policisté čekají na výsledky. Pokud se čísla z dechových testů potvrdí, hrozí ženě obvinění z ohrožení pod vlivem návykové látky s možným trestem od 6 měsíců do 3 let vězení. „Ženě byl také na místě odebrán řidičský průkaz. Předběžně byla hmotná škoda vyčíslena na 40 tisíc korun,“ doplnila Schneeweissová.