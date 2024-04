Mladoboleslavští kriminalisté dopadli dva dealery drog. Dva muži měli prodávat pervitin na různých místech na Mladoboleslavsku. Oba muži si na začátku dubna vyslechli obvinění.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Třiačtyřicetiletý muž měl podle policie pervitin a konopí prodávat od roku 2020 až do prosince roku 2023, tedy do doby jeho zadržení a to několika svým klientům. Při domovní prohlídce policisté nalezli několik sáčků a dóz s obsahem sušiny, připomínající rostlinu konopí a sáček se sypkou krystalickou látkou,

„Jednašedesátiletý muž měl od listopadu loňského roku až do začátku dubna roku letošního také prodávat pervitin na území Mladoboleslavska několika svým stálým klientům, a to nejméně ve stovce případů. To vše i přesto, že jen o měsíc dříve, tedy v říjnu roku 2023 dostal podmínku za stejnou trestnou činnost,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

V obou případech kriminalisté zahájili trestní stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Mladšímu z mužů hrozí až 5letý trest odnětí svobody, staršímu muži trest až 10letý.