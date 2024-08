Řidič ujížděl až do obce Dolní Strakory, kde se ukryl ve vzrostlém kukuřičném poli. Do jeho pronásledování se daly i další policejní hlídky, kynolog se služebním psem a vrtulník letecké služby, který ho objevil ležícího v poli.

K incidentu došlo v úterý 23. července. Muž měl důvod před hlídkou ujíždět. „Policisté muže zadrželi, protože na něj byl Okresním soudem v Mladé Boleslavi vydán předchozí souhlas se zadržením kvůli majetkové trestné činnosti. Dvaačtyřicetiletý muž má navíc několik zákazů řízení všech motorových vozidel, a to až do roku 2030 a vozidlo řídil pod vlivem návykových látek, což prokázal pozitivní test,“ sdělila Barbora Schneeweissová, mluvčí středočeské policie.

Mladoboleslavští kriminalisté následující den muže obvinili z několika trestných činů. Podařilo se také prokázat 10 skutků majetkové trestné činnosti, kterou měl podle nich spáchat od 1. do 23. července na území Mnichova Hradiště, Kosmonos, Bělé pod Bezdězem a Mladé Boleslavi. Pachatel kradl především jízdní kola, šperky, hotovost nebo elektroniku. Majitelům byla způsobena škoda ve výši 300 tisíc korun.

Kriminalisté nyní muže obvinili k pokračujícího přečinu krádeže, porušování domovní svobody, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za uvedené hrozí až 5letý trest odnětí svobody.

„S ohledem na to, že muž v majetkové trestné činnosti pokračoval i přesto, že mu mladoboleslavští kriminalisté začátkem července sdělili obvinění z několika krádeží, putoval nyní obviněný rovnou do vazební věznice, a to z toho důvodu, aby v majetkové trestné činnosti nepokračoval,“ uvedla Schneeweissová.