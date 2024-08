Od minulého týdne řeší mladoboleslavští kriminalisté podvod, kterého se dopustil doposud neznámý pachatel. „Poškozená 44letá žena zareagovala na investování do kryptoměny. Zaujala ji možnost investovat do kryptoměny a zhodnotit své peníze. Následně ji postupně prostřednictvím aplikací nebo telefonicky kontaktovali údajní pracovníci firmy, kteří nabízeli pomoc a rady s investicemi,“ popsala situaci policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Čtyřiačtyřicetiletá žena si od roku 2023 až doposud zakládala účty na různých platformách, kam převáděla finanční prostředky do kryptoměn. „Žena netušila, že se stala obětí podvodníků až do doby, kdy si chtěla investované a zhodnocené peníze vybrat. V tu chvíli dostala instrukce, že je potřeba zaplatit různé poplatky za výběr a založit několik bankovních účtů, na které budou finance vyplaceny. To se ale do současné doby nestalo a žena přišla o více jak jeden milion korun a proto se obrátila na policisty v Mladé Boleslavi,“ informovala Schneeweissová.

Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu proti neznámému pachateli. Pachateli hrozí v případě dopadení až osmiletý trest odnětí svobody.

Vzhledem k tomu, že jsou podvody s kryptoměnami časté, vydali policejní preventisté obsáhlý článek, kde varují před podobnými situacemi.