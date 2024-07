Policie v Mladé Boleslavi dopadla zloděje, který během června kradl jízdní kola, elektrokola a elektrokoloběžky. Muž se vloupal do bytových domů a způsobil škodu přesahující 200 tisíc korun. Nyní mu hrozí vězení.

Policie dopadla zloděje, který během června kradl jízdní kola, elektrokola a elektrokoloběžky na různých místech po celé Mladé Boleslavi. Začátkem uplynulého týdne s ním bylo zahájeno trestní stíhání. Obviněn byl ze spáchání přečinu porušování domovní svobody, poškození cizí věci a krádeže.

Muž ve věku 42 let se měl nejméně v 10 případech násilím dostat do bytových domů a následně do sklepních kójí a koláren. Ve většině případů odtud odešel s minimálně jedním úlovkem. Na odcizených věcech majitelům způsobil škodu vyšší než 200 tisíc korun.

„Vzhledem k tomu, že obviněný muž byl v posledních třech letech odsouzen za majetkovou trestnou činnost a způsobil vyšší škodu, hrozí mu nyní až 5letý trest odnětí svobody,“ uvedla Barbora Schneeweissová, mluvčí středočeské policie.