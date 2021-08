Z Prostějova do nejdelší moravské jeskyně

Z Prostějova můžete na kole vyrazit kolem přehrady, zámku, rozhledny až do nádherných jeskyní v Moravském krasu. Trasa je to trochu náročnější, ale rozhodně stojí za to.

Rozhledna Kopaninka | Foto: Deník/Karel Rozehnal

Už samotný Prostějov, východisko tohoto výletu, stojí za prohlídku. Určitě si projděte centrum, které je městskou památkovou zónou. Rozlehlému obdélníkovému náměstí dominuje secesní budova nové radnice s věží. Náměstí je lemováno patrovými měšťanskými domy, najdete tu i zajímavou renesanční starou radnici a za ní stojící kostel Nejsvětější Trojice. V centru města se také dochovaly zbytky židovské čtvrti, kromě několika domů i synagoga. Nevynechejte ani secesní Národní dům od architekta Jana Kotěry, který je významnou kulturní památkou. Na trasu se vydáme od prostějovského místního nádraží, odkud kolem říčky Hloučely dojedeme až do Mostkovic k hrázi plumlovské přehrady. U přehrady si můžete dát první zastávku v jednom z mnoha občerstvení. Pokračujeme do sousedního Plumlova, kde uděláme malou odbočku k místnímu zámku, který se vypíná na ostrohu nad Podhradským rybníkem. Vybrat si zde můžete ze tří prohlídkových tras.

Ze Soběsuk do Žárovic pak trasa vede po frekventované silnici, úsek ale naštěstí není moc dlouhý. Za Hamry vjedeme do vojenského újezdu Březina, ale nemusíte mít obavy. Trasa vede veřejně přístupnou částí, Repešským žlebem. Tento úsek je poměrně dlouhý a zahrnuje táhlé stoupání. V Repechách stojí za návštěvu nedávno otevřená rozhledna Kopaninka, z níž je hezký výhled do kraje. Přes Nivu a Baldovec, kde je i kemp s restaurací, dojedeme do Holštejna, kde se můžete zajít podívat na stejnojmennou zříceninu hradu. Ze sousední Šošůvky nás pak už čeká jen prudký sjezd do Sloupu. Cílem naší cesty budou Sloupsko-šošůvské jeskyně, které jsou součástí Moravského krasu. Labyrint dómů a chodeb Sloupsko-šošůvské jeskyně jsou rozsáhlým komplexem dómů, chodeb a obrovských podzemních propastí vytvořených ve dvou patrech. Veřejnosti je s průvodcem přístupná jen menší část prostor, přesto jsou to největší zpřístupněné jeskyně v ČR. Krátký okruh o délce 890 metrů prochází sloupskou částí jeskyní a končí v jeskyni Kůlna s archeologickou expozicí. Zabere vám asi 70 minut. Dlouhá trasa měřící 1760 metrů vás zavede kromě sloupské také do šošůvské části jeskyní a rovněž končí v Kůlně. Na její prohlídku si vyhraďte minimálně dvě hodiny. Do lanového parku Velká dohoda



Z Holštejna, Šošůvky či Sloupu můžete odbočit do lanového parku Velká dohoda. Tvoří ho 10 horních a 7 nízkých překážek zavěšených na kůlech. Je součástí Přírodního areálu Velká dohoda a společně s ferratami nabízí adrenalinovou zábavu na dně bývalého kamenolomu.



Lanové překážky jsou vhodné pro děti i dospělé. Cestou se navíc dozvíte, jak tato oblast přišla k netradičnímu jménu.

