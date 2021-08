Vyrážíme od nádraží v Zábřehu, kde vás na nástupišti uvítá socha místního rodáka, dobrodruha, cestovatele a náčelníka Eskymáků Jana Eskymo Welzla.

První zastávka je doslova za rohem. Na konci Zábřehu u nové cyklostezky do Leštiny najdete stylově zařízenou prodejnu rodinné konzervárny Via Delicia, kde se skví plné regály vkusně zabalených a úhledně naskládaných zavařenin, sirupů, paštik, čatní a dalších dobrot.

Hned v sousední Leštině vás rádi uvítají u Krušů, jejichž uzené maso je proslavené široko daleko.

Pravá romantika nás čeká v Brníčku na Ofčím statku, kde se na lukách pasou ovce s jehňátky, krávy, koně, u rybníčka sedí kachny a nad hlavami poletují holubi, a to vše v sousedství romantické zříceniny hradu. Vybrat si zde můžete z bohaté nabídky sýrových dobrot.

Pak nás čeká trocha námahy přes kopec, než dojedeme k Levandulovému statku v Bezděkově u Úsova. Budete si zde připadat jako ve francouzské Provence. Spočinout můžete přímo mezi levandulovými keříky nebo ve venkovním altánu, kde v sezoně nabízejí osvěžující občerstvení v podobě domácích limonád a třeba levandulové bábovky.

Každého mlsouna, a zvlášť děti, potěší zastávka v čokoládovně v Troubelicích. Najdete zde krámek plný krásně balených tabulek čokolády a dalších čokoládových dobrot.

Tady z trasy odbočíme a přes Úsov s nepřehlédnutelným zámkem přejedeme přes Litovelské Pomoraví do cíle naší cesty. Tím bude domov tvarůžků – Loštice.

Sýr s charakteristickým aromatem se zde vyrábí už přes pět set let. Můžete zde zavítat do Muzea Olomouckých tvarůžků a dozvědět se spoustu zajímavostí z historie. V Tvarůžkové cukrárně pak zjistíte, že z tvarůžků se dají vyrobit i výtečné sladké moučníky. Tvarůžkovou kremroli, větrník nebo štrúdl si určitě nenechejte ujít. Jsou výborné!

Pro jablíčka i domácí zmrzlinu

Trasa Ochutnej Moravu nabízí mnohem víc. Pokud máte rádi čerstvá jablíčka, vezměte to z Bezděkova do Troubelic přes Klopinu, kde sídlí ovocnářská společnost Úsovsko. Koupíte zde sladké plody ze sadů, kterými jste před chvílí projížděli, nebo müsli tyčinky.

Vyplatí se také zajet na farmu do Nového Dvora poblíž Červenky, kam se na výbornou domácí zmrzlinu sjíždějí lidé ze širokého okolí. Koupit si tu můžete spoustu mléčných výrobků přímo z místního statku.

Za mašinkou do Lupěného



Pokud jste nadšenci do železniční historie, vydejte se před cestou ještě ze Zábřehu do Lupěného, kde je malý železniční skanzen v trase bývalé hlavní trati z Olomouce na Prahu opuštěné před patnácti lety po zprovoznění Hněvkovských tunelů.



Hned na začátku vás zaujme parní lokomotiva řady 317 z roku 1950, kterou můžete podrobně prozkoumat. Najdete zde i vodní jeřáb a služební vagon pro manipulační vlaky.