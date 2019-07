Konkrétně 81 procent z téměř devíti tisíc respondentů ankety Deníku v rámci projektu Jak milují Češi odpovědělo, že je dle nich i v současné době možné mít jednoho partnera na celý život. Dalších devět procent pak uvedlo, že to podle nich možné je, ale nikoli u nich.

Nicméně ti samí respondenti se zároveň přiznávali, že někdy v životě „ulétli“: 39 procent z nich uvedlo, že byli svému partnerovi nevěrní. A 31 procent zase zažilo nevěrné chování ze strany partnera. Pro třetinu z nich je přitom nepřípustné už to, když si partner píše milostné zprávy s někým jiným.

K nevěře stačí příležitost či alkohol

Co vůbec lidi k nevěře vede? Důvody se podle sexuoložky Laury Janáčkové, která se podílela na tvorbě otázek do ankety Deníku, liší podle toho, kdo podvádí. „U mužů je to často příležitost, které neodolají. Dalším faktorem je nespokojenost ve vztahu. Někdy k tomu přispěje alkohol,“ podotýká Janáčková.

„U žen je to složitější, protože ty mají tendenci zamilovávat se. A když se tak stane, boří a odcházejí. U žen je častým důvodem nespokojenost ve vztahu. Mají pocit, že jim muž neprojevuje dostatek lásky,“ dodává sexuoložka.