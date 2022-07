Recepty od Kamila Švarcové, Pustějov

Koláč s olomouckým tvarůžkem

Olomoucké tvarůžky. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

250 g polohrubá mouka

3 balení syrečků

300 g bílý jogurt

1 vejce

1 prášek do pečiva

kmín

sůl

jarní cibulka

kmín, oregano

a anglická slanina dle libosti

olej na vymazání formy.

Mouku, prášek do pečiva, vajíčko a jogurt dáme do mísy a zpracujeme (řidší těsto). Do vymazané formy ( já dávám kulatou střední dortovou) dáme těsto a mokrýma rukama jej rozetřeme po celé formě. Tvarůžky si nakrájíme na kostičky a anglickou slaninu také jarní cibulku na malé kolečka a posypeme těsto. Posypeme celým kmínem a oreganem a pečeme na 180 stupňů asi 30 minut. Já kmín a oregano dala do těsta.