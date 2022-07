Věděli jste, že pojem Kalter Hund (sušenkový dort) pochází z Krušných hor, a sice přesněji řečeno z hornictví? Nebo chcete konečně vědět co jsou Klitscher? Tedy obdoba českých bramboráků? A víte, jak je podle krušnohorské tradice připravit? Jestli ne, tak tady je recept.

Klitscher nebo Latschen, ale také Dalgen označuje bramborovou placku. Chutný a křupavý pokrm z brambor má v Krušných horách různá jména. Také příprava tohoto jídla se liší podle rodinné tradice. Náš recept je z okolí Deutschneudorfu.

Suroviny: 1,5 kg syrových brambor, 0,5 kg vařených brambor, 300g tvarohu, 1 cibule, 2 vejce, sůl, kmín, olej.

Příprava: Brambory je potřeba utřít s tvarohem, vajíčky a na jemno nakrájenou cibulí. Zpracovat do hmoty, kterou ještě dochutíme solí a kmínem. Na pánvi rozehřejeme olej a těsto nabíráme lžící a pokládáme na pánev. Po obou stranách smažíme dozlatova. Podáváme ještě za tepla nebo vlažné.

Hermelín grilovaný v alobalu

Tradiční pochoutka i pro ty, kteří zrovna grilované maso nebo uzeniny nemusí.

Suroviny na čtyři porce: 4 kusy sýru hermelín, 2 lžíce oleje, grilovací koření, paprika, pepř, cibule.

Postup přípravy: Hermelíny namočíme do oleje. Posypeme je grilovacím kořením s bylinkami a pepř. Navrch dáme cibuli a papriku. Každý sýr zvlášť zabalíme úhledně do alobalu a to tak, aby nám při grilování olej nevytékal. Hermelíny grilujeme na dobře rozpáleném roštu asi 8 -10 minut. Přitom je ale neotáčíme. Po sundání z roštu z vrchu balíčky rozbalíme, pěkně upravíme a spolu s otevřeným alobalem ještě horké servírujeme. Někdo si hermelíny chystá už den dopředu a koření nebo doplňující zeleninu mění podle svých chutí a libosti.

Lucie Králíková