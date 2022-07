Petr MáškaZdroj: DeníkPetr Máška

ředitel pobočky ADRA, Česká Lípa

Na jídlo mimo domov chodím většinou s manželkou nebo s hosty, popř. na dovolené, většinou místa střídám a dávám si tam (asi jako většina) to, co běžně doma nejím a co mě nějakým způsobem zaujme nebo inspiruje.