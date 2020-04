51 zápasů, 18 branek a k tomu 27 nahrávek. Slovenský útočník Pavol Skalický se stal v uplynulé, předčasně ukončené sezoně, nejproduktivnějším hráčem Bruslařského klubu. Další kanadské body už ale v dresu Mladoboleslavanů nepřidá. Odchází totiž do finského klubu Lukko Rauma.

„Pavol byl naším nejlepším hráčem, ve velkém předstihu jsme se snažili domluvit na nové smlouvě, zároveň jsme věděli, že je o něj zájem v zahraničí. Udělali jsme maximum, abychom ho udrželi, ale bylo by proti klubové filozofii bránit hráči jít ven za zkušenostmi, bránit mu v touze dostat se dál,“ uvedl pro iSport.cz sportovní ředitel Radim Vrbata.

Čtyřiadvacetiletý rodák ze slovenské Gelnice přišel do středočeského klubu před dvěma sezonami. V té první zaznamenal 23 bodů, ve druhé už 45. Před boleslavským angažmá odehrál tři sezony v KHL v dresu Slovanu Bratislava. Zde ale nijak nezářil – za tři sezony stihl ve 151 utkáních nasbírat pouhých 23 kanadských bodů. Naplno tedy „rozkvetl“ až v Bruslařském klubu. V letošní sezoně navíc vyhrál celkové bodování celé extraligy v ukazateli bodování plus/mínus.

Nyní jej čeká přesun do Finska, kde na soupisce Lukko doplní dva české hráče Lukáše Kloka a ex-boleslavského beka Davida Němečka a také svého krajana Kristiana Pospíšila. Finsko by však nemuselo být pro urostlého forvarda konečnou. Šušká se prý o zájmu Bostonu Bruins. "Přejeme mu hodně štěstí, a aby mu to jednou vyšlo i v NHL. Až se bude jednou vracet, rádi ho u nás přivítáme,“ dodal Radim Vrbata.