Hokejisté Mladé Boleslavi to dokázali! Po dvouleté absenci mezi českou hokejovou elitou se vrací zpět, když v letošním roce zvládli ošemetnou baráž. Po dvou nezvládnutých barážích z posledních let se tak opět mohou pyšnit přídomkem „extraligový tým.“

Definitivně se o účastnících příštího ročníku extraligy rozhodlo v zápase v Olomouci. Boleslav zde sice prohrála v prodloužení, ale hokejisté mohli slavit, a také slavili, už po vypršení 60. minuty.

Právě jeden bod za remízu 4:4 stačil Bruslařům na postup do extraligy. Už méně koncentrovaná Boleslav pak v nastaveném čase inkasovala a o patro výš tak s sebou vzala svého prvoligového souputníka z Olomouce. Naopak opačným směrem míří Chomutov a Kladno. To, ač hrající v beznadějné situaci, dokázalo vyhrát na severu Čech 3:2. Boleslav si tedy mohla nakonec dovolit na Hané prohrát i v normální hrací době.

Po skončení zápasu v Olomouci se tak naskytl málokdy vídaný obrázek. Slavili totiž úplně všichni! Hokejisté obou týmů, stejně tak vyprodaná „plechovka“, jak místní přezdívají své hokejové hale. A bylo jedno, zda má v tu chvíli na sobě návštěvník bílo-červený dres Olomouce, nebo zelené válečné barvy Mladé Boleslavi.

Baráž však zřejmě nekončí. Odehrát by se mělo ještě jedno kolo. To sice už nic řešit nebude, ale dá se předpokládat, že minimálně Mladá Boleslav bude chtít postup oslavit doma před svými fanoušky. Hrát by se mělo v neděli od 18.10 hodin. Větší otazník visí nad druhým zápasem Kladno Olomouc.

Boleslav se vrací do extraligy po dvouleté odmlce, Olomouc, vítěz vůbec prvního ročníku samostatné české ligy, dokonce po dlouhých sedmnácti letech.

Se značnou úlevou pak hodnotili rozhodující zápas, ale také celou baráž, trenéři obou týmů. „Baráž je hrozně obtížná soutěž, celý rok je hodně vysilující. Je to něco úplně jiného, než když hrajete o titul. Ve snu by mě nenapadlo, že dva kluby z extraligy půjdou dolů, a asi je to nějaký signál, že první liga není tak špatná, jak se o ní mluví,“ řekl hostující kouč Marián Jelínek.

Jiří Dopita, lodivod Olomouce, prohlásil: „„Pro nás je postup příjemný šok. Neměli jsme před sezonou až tak vysoké cíle. Chtěli jsme se poprat o postup do baráže, a tu pak odehrát se ctí. S postupem času, jak se to vyvíjelo, jsme vycítili šanci a jsme rádi, jak to dopadlo. Postupujeme do extraligy a za to jsem nesmírně rád.“

Hokejisté Olomouce porazili v předposledním kole baráže Mladou Boleslav 5:4 v prodloužení a takový výsledek oběma klubům stačil k postupu do extraligy. Utkání rozhodl v 62. minutě Jan Jaroměřský. Boleslav se mezi elitu vrací po dvou, Hanáci dokonce po dlouhých sedmnácti letech. Extraligu opouštějí na úkor obou prvoligových klubů Kladno s Chomutovem.

Pouť ke kýženým dvěma bodům pro Hanáky nezačala idylicky. Pabiška hned v první přesilové hře nahodil v šesté minutě puk z těžkého úhlu na bránu a Vošvrdovi proklouzl až do sítě. Od té chvíle byla ale Olomouci lepší, přímočařejší i agresivnější, jenomže v koncovce narážela na pozorného Willa, který se blýskl především proti Selingerovi. Domácí převahu zužitkovali až v 17. minutě zásluhou Kucharczyka, který Selingrovu střelu do tyče z brankoviště ještě v pádu dorazil za čáru.

S tím se Hanáci nespokojili a ještě před koncem první dvacetiminutovky mohl skóre otočit Vodný, ale jeho dorážce stála v cestě tyč. Boleslav se moc nevytahovala a s výbornou produktivitou to ani nepotřebovala. I její druhá přesilovka skončila gólem, který ve 27. minutě docílil tečí před Vošvrdou Mikulík.

Olomouc obdržený gól zaskočil, ale její útlum netrval dlouho. Tomanovu trestuhodnou křížnou rozehrávku zachytil Ostřížek a sehrál ukázkové přečíslení se Selingrem a Kucharczykem, který překonal bezmocného Willa.

Hlášení o dílčím vedení Kladna nad Chomutovem 3:0, který posouval Olomouc s Boleslaví mezi elitu bez ohledu na výsledek jejich vzájemného utkání, otevřelo stavidla útočného hokeje. Klimenta promarnil sólo na Vošvrdu, ale krátce nato se zápěstím krásně trefil Jarůšek.

Olomouc ale v úvodu třetí části znovu pořádně přitlačila a Marosz s Ostřížkem během 62 sekund dvěma dorážkami obrátili stav v domácí prospěch.

Středočeši však stejně rychle srovnali Ovčačíkem a závěrečných deset minut už se jen dohrálo k prodloužení, které záhy trefou od modré čáry rozhodl Jaroměřský.