BK znamená Bruslařský klub. Fanoušci ostatních extraligových klubů říkají si to však posměšně překládají jako Barážový klub.

Boleslavští jim ale vzkazují jediné: No a co? I přesto, že Boleslavští skončili i ve třetí extraligové sezoně poslední, nicméně opět zvládla ojedinělou hokejovou disciplínu zvanou baráž.

Po čtvrté za sebou. Před čtyřmi lety to bylo právě Ústí, jakožto poslední celek extraligy, kdo se postavil vítězi I. ligy z města automobilů. Boleslav postoupila.

O rok později se role zrcadlově vyměnily s jedinou výjimkou – tentokrát se radovala opět Boleslav. Loni to na Bolku zkoušel Chomutov, ale opět marně.

Letos měla Boleslav namále. „Ústí bylo celou sérii lepším týmem, ale my jsme to prostě ubojovali,“ přiznal kvalitu soupeře, který dovedl celou baráž až do sedmého rozhodujícího zápasu, boleslavský kapitán Tomáš Divíšek.

Přesto klíčový zápas zvládla skvěle a zajistila si i pro příští sezonu přídomek „extraligová.“

Co rozhodlo?

V play–off a v baráži rozhodují maličkosti. Kdo udělá méně chyb, postoupí. To říkají dvě otřepaná hokejová klišé.

A to platilo i v samotné baráži. Připravili jsme pro vás souhrn několika rozhodujících faktorů:

1. Klíčové momenty

Boleslav dokázal vždy zabrat v pravý čas. Vyhrála druhý zápas série, kdy se po prvním debaklu 0:4 dokázala oklepat a vyrovnat sérii. Ústí mělo šance na zlomení třetího i čtvrtého zápasu ve svůj prospěch, ale nedokázalo v nich brankově odskočit. Přesto si Lvi vynutili sedmý klíčový zápas – v něm ale Boleslavští znovu zabrali.

2. Bojovnost

Ústí bylo v celé sérii hokejové lepším týmem. Proti tomu Boleslav si přenesla trápení z extraligy do baráže. Ale hráči se tomu dokázali postavit a zabojovat. Jak by řekl Čtvrníčkův Ivánek kamarád: „Vole vo to víc, když se nedaří a zlomí se to. Když se daří, to umí každej!“

3. Schwarz

Obehraná písnička! Když ona se tak hezky poslouchá. Kolikrát jsme za poslední tři roky slyšeli z úst hokejistů větu: „Dneska nás podržel Schwarzik!“ Možná se to bude blížit ke stovce. Díky Marku a hodně štěstí na další štaci!

4. Štěstí

Potřebuje ho každý sportovec. A Boleslav ho po nešťastné sezoně v baráži měla více, než Ústí. Ve třetím zápase snad trojnásob. Z pěti gólů byly minimálně čtyři šťastné. Marku Schwarzovi poskakoval na brankové čáře po masce a odrazil se mimo. Ale štěstí přeci přeje připraveným!

5. Fanoušci

„Boleslav žádné fanoušky nemá,“ prohlásil před pátým zápasem provokativně kapitán Ústí Jan Klobouček. Honzo, v neděli hnal domácí za výhrou a pak zaplnil radostně celý led kdo? Boleslavští neztráceli víru ve své hráče ani po prvním nepovedeném zápase a stále je hnali kupředu. „Fanoušky máme fantastické,“ oponoval Kloboučkovi brankář Schwarz, který jednomu z nich dokonce po vyhraném sedmém zápase věnoval na památku svojí brankářskou masku.

Oslavy? Spíše únava

I když poslední místo v extralize rozhodně není důvodem k bouřlivým oslavám, tak ta šťastná tečka na závěr za oslavu stojí. Boleslavský deník se tedy vydal hokejistům v nedělní noci v patách.

Kdo by čekal ale bulvární snímky hokejistů v nehokejových činnostech, bude zklamán. Asi polovina kádru se vydala po zápase na večeři do jednoho z otevřených kebabů a v poklidu povečeřela. Jídlo se samozřejmě musí zapít pivem, o tom žádná.

„Jste nějak potichu,“ zní poznámka redaktora na adresu útočníka Zdeňka Bahenského. „Jsme z celé baráže hrozně unavení. Fyzicky, ale hlavně psychicky, takže žádné dovádění nebude,“ přišlo vysvětlení. Na všech byla ale vidět obrovská úleva, že to celé nakonec dopadlo dobře.