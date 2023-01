„Sebastiánovi Malátovi v Plzni končí smlouva a novou podepsal pro sezonu 2023/2024 tady v Boleslavi. Jeho příchod jsme tak jen o něco uspíšili. Očekáváme od něj další oživení týmu, zkrátka impuls. Krom toho to pro nás představuje i přesah do příští sezony. Trenéři ho uvidí už dřív a bude tak prostor ho zapracovat do našeho systému,“ uvedl k příchodu dvacetiletého forvarda sportovní ředitel Bruslařského klubu Martin Ševc.

Z Plzně přichází Sebastian Malát (vpravo) výměnou za Martina Beránka.Zdroj: bkboleslav.cz

Jiný mládežnický reprezentant Martin Beránek naopak Boleslav dočasně opouští. Odchovanec českobudějovického Motoru, kde působil ještě v minulé sezoně, v Mladé Boleslavi nijak nezářil. Ve 32 utkáních si 21letý forvard připsal pět bodů za tři góly a dvě asistence. Teď míří na západ Čech.

„Jsem rád, že vyšla zrovna Plzeň, a těším se na novou výzvu,“ oznámil Beránek, který by se měl po skončení hostování vrátit do města škodovek. „Pro Beryho to bude další zkušenost. Doufáme, že bude mít v Plzni větší herní vytížení, a že ho v květnu přivítáme zpátky,“ doplnil sportovní ředitel Bruslařů.

Jak se změny projeví, ukážou nadcházející zápasy. V pátek hraje Boleslav derby v Liberci, v neděli hostí Vítkovice.

