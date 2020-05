Podle slov šéfa klubu Jana Plachého však nejde o žádnou senzační hurá akci, ale předem plánovaný krok: „Už když Radim v klubu nastupoval, panovala dohoda, že zajede u A mužstva i mládeže nový systém a posléze se stáhne do ústraní. Má tři malé děti, i další povinnosti a aktivity, kterým se chce věnovat. Chápu ho, u hokeje je celý život a asi je logické, že chce dělat i jiné věci.“

Jedním dechem ještě dodává: „Neznamená to, že odchází úplně. Stále bude dohlížet a konzultovat sportovní chod klubu, ale nebude dělat denní operativu s týmem, trenéry a agenty, to všechno přechází na Václava Nedorosta.“ „Z mého pohledu je to spíš kosmetická věc a beru to tak, že se nic zásadního nemění. Stále budeme všechny sportovní kroky konzultovat ve skupině, ve které bude mít Radim důležité slovo,“ dodává Jan Plachý ke změně v managementu klubu.

Ke svému odchodu se vyjadřuje i sám Radim Vrbata: „Není v tom žádná senzace. Takový byl plán a dohoda s majitelem klubu Honzou Plachým. Už když jsem do funkce nastupoval, zdůrazňoval jsem, že jde o dočasné řešení, a že zatím nemám žádné funkcionářské ambice,“ připomíná zhruba rok a půl stará tvrzení. „Z mé strany šlo čistě o pomoc rodnému klubu, o snahu nastavit věci tak, jak si myslím, že by mohly a měly fungovat. Hlavním důvodem mého odchodu jsou rodinné záležitosti a taky moje další mimohokejové aktivity, kterým se chci v současnosti věnovat,“ uzavírá Radim Vrbata své momentální působení v BK Mladá Boleslav.

Radim Vrbata je nejslavnějším odchovancem mladoboleslavského hokeje. V roce 2001 vyhrál s českým národním týmem juniorské mistrovství světa, to už jako hráč quebecké hokejové ligy. Následoval první angažmá v NHL v dresu Colorada Avalanche. V nejslavnější hokejové lize světa si zahrál také v dresu Caroliny, Chicaga, Tampy Bay, Vancouveru nebo Floridy. Nejvýraznější stopu pak udělal v dresu Phoenixu, kde strávil v součtu šest sezon. V roce 2016 měl na svém kontě nejvíc proměněných nájezdů v celé historii NHL. V roce 2008 si krátce zahrál také za Mladou Boleslav, po ohlášeném konci kariéry už se na extraligovém ledě neobjevil a nastoupil do vedení BK Mladá Boleslav, jehož byl jednu dobu i třetinovým vlastníkem.

Právě Vrbata si před sezonou přivedl do sportovního úseku Václava Nedorosta. Bývalý extraligový hráč Českých Budějovic, Liberce a Plzně ukončil tehdy kvůli zdravotním potížím kariéru a přesunul se do mladoboleslavské kanceláře. „Jsem moc rád, že jsme se domluvili na spolupráci. Počítám s tím, že Venca bude taková moje pravá ruka. Má obrovské zkušenosti a znalosti prostředí, ať už seniorského hokeje nebo u mládeže. Měl by se primárně věnovat hráčskému rozvoji a scoutingu,“ řekl tehdy na jeho adresu Radim Vrbata.