Áčko Bruslařů hlásí změnu na postu trenéra brankářů. Dorostenci a deváťáci rozehrají svá semifinále proti Varům a Plzni.

Filip Šindelář nahradí na pozici trenéra brankářů BK Mladá Boleslav Lukáše Mensatora | Foto: Jan Pavlíček

Mladá Boleslav - Po třech letech v BK Mladá Boleslav končí trenér brankářů Lukáš Mensator, jeho nástupcem je Filip Šindelář. Toho fanoušci určitě dobře znají z dob, kdy za Bruslaře aktivně chytal, v posledních šesti letech navíc trénoval gólmany v řadách našich mládežníků. Filip Šindelář po Lukáši Mensatorovi též přebírá i přidruženou práci vedoucího mužstva.

„Lukáši Mensatorovi u nás skončila smlouva. Dlouhodobě avizoval, že má přání vrátit se kvůli rodině a z osobních důvodů do Karlových Varů a byť bychom si samozřejmě přáli, aby u nás i nadále pokračoval, jeho přání respektujeme, děkujeme za veškerou odvedenou práci a přejeme mnoho osobních i profesních úspěchů do budoucna,“ nechává se slyšet generální manažer Bruslařů Jan Tůma. Právě karlovarská Energie už v úterý potvrdila, že Mensator bude s dalším ex-boleslavským koučem, Pavlem Paterou, působit u tamního áčka.

Bruslaři jsou v tomto případě rádi, že bylo možné „sáhnout do vlastních řad“ a přesunout k A týmu dlouhými roky osvědčeného Filipa Šindeláře. Nyní čtyřiačtyřicetiletý bývalý brankář do Mladé Boleslavi přišel už ve svých dvaadvaceti letech a s několika krátkými přestávkami za ni odchytal sedm sezon. Podílel se i na prvním postupu Středočechů do extraligy v sezoně 2007/2008. Osm ročníků odchytal v extralize za Vítkovice a působil i v několika klubech první ligy. Aktivní kariéru ukončil v sezoně 2016/2017. Jak už bylo řečeno výše, nyní už šestým rokem trénuje gólmany mladoboleslavské mládeže. Té by měl – ostatně i jako předtím Lukáš Mensator – vypomáhat i nadále. Šindelář je také trenérem brankářů u národního týmu do 16 let.

„Filip Šindelář fungování našeho klubu dobře zná, stejně jako dosavadní práci Lukáše Mensatora, takže věříme, že na něj naváže,“ dodává generální manažer Tůma.

MLÁDEŽNÍCI BOJUJÍ O FINÁLE

Na trénink svým nových oveček v A týmu si bude muset Šindelář chvíli počkat, v aktuálně končící sezoně ale může sledovat ještě počínání boleslavských mladíků. Dorostenci a hráči deváté třídy jsou totiž ještě stále v bojích o extraligový titul.

Svěřenci trenéra Martina Škalouda v týmu dorostu po vyřazení Slavie postoupili mezi nejlepší čtyřku a v semifinále vyzvou kometu letošní sezony - tým HC Energie Karlovy Vary. Bruslaři se Západočechy poměrně dobře znají, protože se letos společně utkali jak v rámci základní části, tak v rámci nadstavby. Nyní je čekají minimálně další tři vzájemné duely, které rozhodnou o účastníkovi finálové série.

Formát semifinále zůstává stejný jako ve čtvrtfinále. V Extralize dorostu se hraje na tři vítězná utkání, přičemž lépe postavený tým začíná doma a výhoda známého prostředí jej nemine ani v případném pátém rozhodujícím klání. Suma sumárum, Bruslaři začínají venku a doma se představí v pondělí 1. a případně i v úterý 2. března shodně v 18 hodin.

Deváťáci po postupu přes Kometu stanuli před branami semifinále. V cestě za finálovou sérii nyní stojí překážka v podobě plzeňské Škodovky. Západočeši v dosavadním průběhu vyřazovacích bojů najeli na úspěšnou sérii, což ovšem platí také o výkonech Bruslařů. Do finále však může projít jen jeden. Boleslavští mladíci stejně jako ve čtvrtfinále začnou na domácím ledě a to konkrétně ve středu 27. března, druhý a případný třetí duel pak bude hostit Plzeň. První zápase začne ve středu v 18 hodin a vstupné je zdarma.