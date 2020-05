Hned několik změn se událo v kádru BK Mladá Boleslav po úspěšné sezoně. Po ní byl o Bruslaře zájem v zahraničí – do Finska se stěhuje nejproduktivnější hráč Pavol Skalický, dokonce do NHL se přesouvá Radim Zohorna.

Tím ale výčet odchodů zdaleka nekončí. Boleslavskou kabinu opouští i její inventář. Po jedenácti letech totiž odchází útočník Lukáš Pabiška, poslední pamětník všech barážových pádů a vzestupů. Jisté jsou i odchody brankáře Justina Peterse a také slovince Jegliče. „Justin Peters nám svým příchodem pomohl stabilizovat situaci v brankovišti. K 31. březnu mu u nás skončilo hostování a on se formálně vrací do Liberce. Velkým přínosem byl i Žiga Jeglič. Snažili jsme se najít způsob, jak ho u nás udržet, ale dostal lepší finanční nabídku ze zahraničí, a tak odchází. Oběma každopádně děkujeme za jejich výkony a přejeme hodně štěstí do budoucna,“ říká sportovní ředitel Bruslařů Radim Vrbata.

Další čtyři plejeři jsou od prvního května na listině volných hráčů. Jde o útočníky Jakuba Klepiše a Lukáše Kašpara a obránce Jiřího Kurku a Františka Hrdinku.

PŘÍCHODY

Vlna odchodů s sebou samozřejmě nese i opačný efekt v podobě příchodů. Těch Bruslaři oznámili také hned několik. Ve většině případů se potvrdily spekulace z předchozích dní. Novými oznámenými tvářemi jsou: Brandon Alderson, Joona Jääskeläilen, Jakub Kotala, Marek Schwarz, Petr Šidlík a Jakub Strnad.

Zatím jedinou posilou do obrany je Petr Šidlík. Odchovanec jihlavské Dukly přichází z hradeckého Mountfieldu.

Poslední tři sezony hrál na Kladně s kapitánským céčkem Jakub Strnad. Tam strávil v podstatě celou sezonu a nyní v osmadvaceti letech se přesouvá po sestupu Kladna do dalšícho středočeského týmu. Jedná se o velice pracovitého útočníka se skvělým bruslením, o hráče v ideálním hokejovém věku,“ říká o nové posile Radim Vrbata.

„Domů“ do známého prostředí se vrací brankář Marek Schwarz, který poslední roky strávil v Liberci. Ten měl o jeho služby i nadále zájem, čtyřiatřicetiletý gólman, ale zvolil návrat do míst, odkud se odrazil do velkého hokeje.

Obě zahraniční posily přichází ze Slovenska, byť se o Slováky nejedná. Oba byli v minulé sezoně nejproduktivnějšími hráči svých týmů. Kanaďan Brandon Alderson táhl svými góly Trenčín, Fin Jääskeläinen pak Banskou Bystrici. Pinakterií pak je, že Alderson pochází ze stejného města v Ontariu jako boleslavský obránce Fillman. „Je to výborný bruslař i střelec, který umí i přitvrdit. Po odchodu Skalického je to typologicky podobný hráč se stejnými parametry,“ říká k příchodu kanadského forvarda Radim Vrbata. „Výtečný bruslař, který má skvělou střelu a výběr místa. Věříme, že by mohl být hlavní postavou našich přesilovek a doufáme, že naváže na své střelecké výkony z posledních sezon,“ komentuje Vrbata finského útočníka.

Jakub Kotala přichází z Havířova a také on se vrací do známého prostředí. V Bruslařském klubu totiž působil několik sezon v mládežnických týmech, byl i u největšího úspěchu juniorů z roku 2015.„Je to hráč, který už v Mladé Boleslavi má nějakou historii, a který dozrál v 1. lize. V Havířově patřil poslední dvě sezony k nejlepším hráčům. Jde o nepříjemného, pracovitého hokejistu, který se umí dostat soupeři pod kůži,“ říká Vrbata.

K celému procesu tvorby kádru pak Vrbata dodává: „Stavbu kádru pro nadcházející sezonu částečně ovlivnila současná situace kolem pandemie koronaviru, kvůli které je stále hodně neznámých, hlavně co se týče ekonomické stránky věci. Cílů při stavbě kádru bylo několik. Zaprvé udržet z co největší části úspěšný stávající kádr a odcházející hráče nahradit adekvátními posilami s důrazem na bruslení, rychlost a v neposlední řadě taky charakter. Zadruhé vytvořit dostatečně široký kádr, aby bylo kde brát v případě zranění či nemocí, a ve kterém bude zdravá konkurence. A zatřetí omladit kádr a vytvořit příležitost pro mladší hráče.“

Aktuální kádr BK Mladá Boleslav:

Brankáři:Haas Radek, Krošelj Gašper, Růžička Jan, Schwarz Marek

Obránci: Bernad David, Dlapa Ondřej, Fillman Mitchell, Hrbas Marek, Klikorka Karel, Moravec David, Pláněk Martin, Ševc Martin, Šidlík Petr, Vacík Dominik

Útočníci: Alderson Brandon, Bičevskis Maris, Cienciala David, Flynn Oscar, Grim Jan, Houška Vladislav, Jääskeläinen Joona, Kotala Jakub, Kousal Pavel, Lunter Mário, Maršoun Petr, Najman Ondřej, Stránský Jan, Strnad Jakub, Szturc Gabriel, Šťastný David, Zbořil Adam