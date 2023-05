Hokejisté Mladé Boleslavi odstartovali se začátkem května přípravu na další sezonu. Poprvé pod vedením trenéra Jiřího Kalouse, který převzal mužstvo v lednu. Tým nyní prošel razantní proměnou a v novém ročníku vyhlíží větší produktivitu a doufá i v zapojení vlastních juniorů do áčka. „Tým, který se teď tvoří, se bude musel sehrávat a to vezme nějaký čas. Boleslav má historicky nízkou produktivitu. Jednoznačně je to jedna z věcí, na které se musí pracovat,“ uvědomuje si zkušený kouč.

Jiří Kalous | Foto: BK Mladá Boleslav

Mužstvo prošlo po sezoně zásadní proměnou. Jak jste s ní spokojený?

Po sezoně končilo pár kluků. Někteří skončili v této organizaci tím, že už v průběhu sezony měli podepsáno jinde, s některými hráči jsme se rozloučili my. Průvan nebo obměna je docela razantní, protože odešlo deset hráčů. To je velký zásah do týmu. Tým, který se teď tvoří, se bude muset sehrávat a to vezme nějaký čas. Příchody jsme velmi podrobně řešili s Martinem Ševcem a snažili jsem se odchody adekvátně nahradit. Chtěli jsme především posílit jako každý tým o bodového hráče. To je jedna věc. Druhá je silnější hráč do předbrankového prostoru, což věřím, že se nám povedlo přivést. Co se týče beků, tak jména, která jsou zveřejněná, by měla plnit roli, jakou očekáváme. Doufáme, že budeme konkurenceschopní.

Přišly tedy svaly, důraz a góly?

O svalech bych možná trochu polemizoval. To je velká výzva a velký úkol pro kondičního trenéra. S góly ale doufám, že to bude mnohem lepší než v předešlých sezonách. Boleslav má historicky produktivitu nízkou. Jednoznačně to je jedna z věcí, na které se musí pracovat a která se musí zlepšit, pokud chceme pomýšlet na lepší umístění než loni.

Jedním z hráčů, kteří odchází, je i finský obránce Alex Lintuniemi. U něj jste neměli zájem o pokračování?

Co se týče Alexe, tak to bylo těžké rozhodování z naší strany. Alex měl výkony nahoru dolů, především z toho pohledu, že měl fyzické parametry, ale nepoužíval je hlavně směrem do defenzivy. Byl to spíš ofenzivnější hráč. Dopředu to umí hrát, tam si ho fanoušek může všimnout hezkými akcemi. Když si to ale vezmete do čísel, tak v plus/mínus to byl nejhorší bek v extralize. Je to hráč, který to měl hodně postavené na risku. Tohle nebylo úplně podle mých představ do další sezony, abychom hráli tímto způsobem. Proto jsme spolupráci neprodloužili.

Po třech sezonách ve Finsku se vrací Pavol Skalický. Slibujete si právě od něj hodně? Bude hlavní útočné eso?

Slibuju. Nevím, jestli je to naše hlavní útočné eso, věřím, že es budeme mít víc. Jsem věčný optimista, to se nemění. Od Skaldova příchodu si slibujeme i příchod gólů a zlepšení produktivity. Budeme velmi apelovat ale i na další hráče, aby to neviselo jen na něm, že přichází jako spasitel, který bude dávat góly a tím pádem se Boleslav šoupne nahoru. Bodový příspěvek čekáme od všech hráčů vepředu. Doufám, že se k němu někdo připojí.

Pro vás to bude první sezona u bruslařů i s přípravou. Budete chtít nějak změnit herní tvář mužstva?

Filozofie, která tady je, se nebude měnit. Chceme hrát aktivní hokej, který nebude směřovaný do defenzivy. Ta je samozřejmě stejně důležitá jako ofenziva, pokud ne důležitější. Je ale rozdíl, jak je defenziva prováděná, může být i aktivní, když jste bez puku. My budeme chtít hrát aktivní hokej, protože boleslavský tým vždycky dobře bruslil. Na tom chceme stavět.

Zanalyzoval jste si po sezoně, čím to je, že jste měli tak nízkou produktivitu?

To jsou obecné problémy našeho hokeje. Byl jsem se podívat i teď na osmnáctkách a mám možnost působit u dvacítky, takže sledujeme trendy, které jsou. Čeští hráči obecně když mají možnost, tak situace často přehrávají a nejde se do zakončení. Málo se střílí v dobrých pozicích, furt se něco vymýšlí. Další věc je předbrankový prostor. Aby tam někdo byl, aby clonil gólmanům. To jsou věci, které musíme zlepšit.

Po roce se vrací brankář Jan Růžička, který za sebou nemá příliš vydařenou sezonu. Mohl bych se konkurenčním bojem s Filipem Novotným zase zvednout?

Já v to věřím. Chtěl bych ale, aby to byla zdravá rivalita. Myslím, že to tak bude fungovat, protože oba už jsou zkušení gólmani, kteří mají svoji kvalitu. Věřím, že jeden druhého bude posouvat dopředu a ať bude v bráně kdokoliv, že odvede maximum. Řešili jsme otázku gólmanů. Růža, který se vrací, je domácí hráč, měl výborné sezony, ale teď měl období, kdy to nebylo optimální, protože si taky procházel nějakými zdravotními problémy. Chce to restartovat. Filip měl výborná čísla, takže věřím, že máme velmi dobrou brankářskou dvojici.

Bude potřeba si s nimi sednout a vysvětlit jim situaci?

S kluky mluvíme průběžně, ale do gólmanů se normální člověk moc nemontuje. To je věc gólmanů a jejich trenéra. Lukáš Mensator pracuje s kluky výborně, rozumí tomu, takže má naši stoprocentní důvěru, že je připraví dobře.

Jaký máte plán přípravy?

Máme tady výborného kondičního kouče, takže v jeho dikci je naplánovat letní přípravu. Samozřejmě jsme to konzultovali. Jsme tady všichni trenéři, ale kondici má na starosti Michael Obrtel jako nový kondiční kouč, který přišel místo Ondry Ježka.

Zmiňoval jste reprezentaci do dvaceti let. Budete u ní pokračovat, i když máte angažmá v Boleslavi?

Když jsme se vrátili z Halifaxu, tak po rozhovoru s panem Hadamczikem byla představa taková, že celý realizační tým by měl pokračovat. Teď jsou ale na řadě jiné věci, takže jsme se zatím nebavili. Když s námi pan Hadamczik mluvil, tak ale vyslovil přání, abychom pokračovali ve složení, které bylo v Halifaxu. Je to ale věc na další řešení výkonného výboru. Uvidíme, jak to dopadne.

Šlo by to podle vás kombinovat? Nebude to problém?

Doufám, že nebude. Byli jsme tady domluvení, vedení vědělo, když jsme se domlouvali, že možnost působení u národního týmu je mým přáním. Oni to respektovali a akceptovali. Jsme domluvení, že když bude možnost, tak to nebude problém.

Co jste říkal na výkon osmnáctky proti USA? Nejste trochu zklamaný, jaký beton se hrál?

Nechci to odsuzovat. Kdo na střídačce nestál, tak to třeba těžce chápe. Za mě osobně bych zvolil asi jinou taktiku, mně se to moc nelíbilo. Na druhou stranu musím říct, že to chtěli zkusit a chtěli uhrát výsledek tímto způsobem. To respektuju. Každý hlavní trenér má právo se svým týmem se rozhodnout, jakým způsobem zkusí překvapit soupeře a dopracovat se k vítězství. Měli tam svoje důvody, řešili to hodně dlouho, jakým způsobem na ně. Kdykoliv když osmnáctka hrála s Amerikou, tak s ní hrála opravdu výborné zápasy. Vždycky ale prohráli. Proto třeba chtěli zkusit něco jiného. To je možná ten důvod. Já to ale striktně neodsuzuju. Chtěli zkusit něco jiného, bohužel to nevyšlo. Projev ale nebyl dobrý.

Vraťme se ale ještě k bruslařům. Jaký máte plán s místními talenty a s jejich zapojením do přípravy a případně do týmu?

Rád bych zapojil některé juniory. Letní přípravu s námi půjde několik z nich. Kdo si řekne o místo v základní sestavě, to ukáže hlavně léto. Máme ale představu, že minimálně jednoho nebo dva juniory bychom chtěli pravidelně hrát. Doufám, že výkonnost tomu bude odpovídat. Jedním z nich je určitě Aleš Čech, kterého jsme stáhli z Finska, znám ho z dvacítek. Je to hráč, který má předpoklady být v základní sestavě. Zabudovat ale chceme i minimálně jednoho útočníka, pokud na to bude mít výkonnost.