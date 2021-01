V první třetině se Středočeši ještě rozkoukávali. Po úvodní šanci hostujícího Čederleho udeřili domácí: Klikora našel parádním pasem před odkrytou bránou Trávníčka, který pohodlně otevřel skóre – 1:0. Zbylých osm minut prvního dějství už nic zajímavého nenabídlo.

To se však nedá napsat o druhé třetině. Hned na jejím začátku ujel Slovan v přečíslení a Trávníček předložil puk skórujícímu Severovi. Druhá obdržená branka ale hosty nakopla. O tři minuty později snížil na rozdíl jedné branky Gajda, který využil z brankoviště přesilovou hru. Na vyrovnání se čekalo dalších deset minut. Čederle vjel do třetiny a svou první střelu také úspěšně dorazil – 2:2.

Benátečtí dokonali obrat těsně před druhou sirénou. Doslova vteřinu před koncem. Ránu Špačka Šatný nezachytil a hosté rázem o gól vedli – 2:3. Tak, jak Středočeši zakončili druhou třetinu, začali i třetí dějství. Ve 45. minutě zvýšil na 4:2 Gajda, jenž využil zmatků v domácí obraně a sám na zadní tyči zasunul.

Domácí však zdánlivě prohraný zápas nevzdali! Ve 47. minutě si najel mezi kruhy Moravec a ranou švihem snížil na 3:4. Tři body měly Benátky na dosah, jenže Ústečtí srovnali čtrnáct vteřin před koncem při hře s šesti hráči v poli. Velkou radost měl skórující Tůma.

Souboj nakonec nedospěl ani do prodloužení. Bod navíc si připsal Slovan 45 vteřin před koncem prodloužení. Střílenou přihrávku Severy ještě Žajdlík vyrazil, ovšem přímo na hůl D. Sklenáře, který utkání ukončil.

Ohlasy trenérů

Jaroslav Roubík (HC Slovan Ústí nad Labem): "Dnešní zápas jsme výborně rozehráli, byli jsme koncentrovaný a vytvořili jsme si dobré šance. Vedli jsme 2:0, takže to bylo parádní. V druhé třetině jsme vyšli trošku z koncentrace. Soupeř vstřelil gól v přesilovce, potom i v té další, my jsme se rozklepali a přestali jsme hrát soustředěně a dostali jsme gól vteřinu před koncem druhé třetiny. V třetí třetině bylo důležité, že jsme ten zápas nevzdali, bojovali jsme a chtěli jsme jít pro body. Povedlo se nám dát gól, což bylo velmi důležité pro tu hru, že jsme se nemuseli tlačit celou třetinu, ale že jsme počkali na tu správnou šanci. Ta sice přišla až patnáct sekund před koncem, ale přišla. V prodloužení jsme byli hladovější po vítězství a nakonec dva dobré body pro nás."

Valdemar Jiruš (HC Benátky nad Jizerou): "Tak my jsme ze začátku tahali za kratší konec, ale povedlo se nám to otočit a dostali jsme se do vedení. V závěru pro soupeře trošku šťastný gól a devatenáct sekund před koncem s faulem na našeho hráče a prodloužení jsme nezvládli. Soupeř bere dva body a my jim gratulujeme."

HC Slovan Ústí n. L. – HC Benátky n. J. 5:4pp (1:0,1:3,2:1 – 1:0)

Branky a nahrávky: 12. Trávníček (Klikorka, Vrdlovec), 23. Severa (Trávníček, Š. Havránek), 47. Moravec (Vrdlovec, Severa), 60. Tůma (Severa, Matějček), 65. D. Sklenář (Severa) – 26. Gajda (D. Špaček, Kunst), 36. Čederle, 40. D. Špaček, 45. Gajda (Jansa, Wiencek). Rozhodčí: Petružálek, Kostourek – Kokrment, Juránek.

HC Slovan Ústí nad Labem: Šatný (Hamalčík) – Vladimír Brož, Klikorka, J. Drtina, Š. Havránek, M. Voženílek, Moravec, Jasečko – Tůma, Matějček, D. Sklenář – Trávníček, Vrdlovec, Severa – Protasenja, G. Szturc, Grim – O. Bláha, Costa, Furch.

HC Benátky nad Jizerou: Žajdlík (Král) – Šedivý, Kunst, Böhm, Štibingr, Kovář, Aubrecht, Cibulka – D. Špaček, Průžek, Rychlovský – Jiruš, Čederle, A. Dlouhý – Wiencek, Jansa, Gajda – Vomáčka, Šafařovský, Hujer.