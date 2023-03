Do konce třetí třetiny chyběla necelá půlminuta a zdálo se, že hokejisté Mladé Boleslavi nenajdou cestu přes obranný val Komety k vyrovnání. Jenže za třicet vteřin si hosté vytvořili při přesilovce šest na čtyři dvě obří šance, které neměli snad za celý zápas.

Druhý zápas předkola mezi Kometou (v modrobílých dresech) a Mladou Boleslaví. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Samostatný únik Róberta Lantošiho i zakončení Ondřeje Romana ale zpacifikoval excelentní Dominik Furch v bráně Komety. Zvlášť zázračný přesun a zákrok lapačkou, kterou ukradl devět vteřin před koncem gól Ondřeji Romanovi, zvedl diváky ze sedadel.

Kometa i díky svému maskovanému fantomovi udržela vedení 2:1 a v předkole play-off se ujala po druhé domácí výhře v sérii vedení 2:0 na zápasy. „Někdy je emoce potřeba vyndat zpod pokličky. Takovýto zákrok pár vteřin před koncem byl dost už i na mě,“ smál se statisticky nejlepší brankář extraligy.

Kometa se přitom o výsledek vůbec strachovala nemusela. Vše vypadalo na pohodový večer pro rozjetou modrobílou družinu. Už ve čtvrté minutě Brňané vedli 2:0, když přesilovku využil stejně jako v prvním utkání předkola Tomáš Kundrátek a následně šikovnou tečí navyšoval produktivní forvard Adam Zbořil.

„Udělali jsme chybu v začátku, kdy jsme se nechali vyloučit a soupeř to hned potrestal. Víme, jaké má Kometa přesilovky, ale teď ji to tam padá," pravil trenér Mladé Boleslavi Jiří Kalous.

Začátek z hororu a skvělý Furch. Boleslav padla s Kometou i podruhé

Kometa poté zahazovala jednu vyloženou šanci za druhou a zvlášť ve druhé třetině dala vyniknout slovinskému gólmanovi ve službách Mladé Boleslavi Gašperu Krošeljovi. „Hráli jsme pěkný hokej, bylo tam spoustu krásných akcí, škoda, že jsme šance nevyužili," litoval kouč Komety Patrik Martinec.

Ve 33. minutě změnil ráz utkání gól z ojedinělé akce hostí z hokejky Marise Bičevskise. Hosté od té doby měli navrch, ale čtyři a čtvrt minuty před koncem druhé třetiny je zastavilo přerušení duelu kvůli zranění hlavního sudího Matěje Sýkory, jenž dostal ránu hokejkou do rtu.

Arbitr zamířil na ošetření a následně druhý hlavní sudí Robin Šír s kapitány rozhodl o tom, že zbytek druhé části se v balíku se třetí třetinou odehraje po klasické osmnáctiminutové přestávce typické mezi třetinami. „Pro mě to bylo docela překvapivé, myslel jsem, že dohrajeme třetinu se třemi rozhodčími. Asi nám to ale nějak pomohlo," přemítal Furch.

Ve zbytku duelu Kometa převážně bránila hubený náskok, o který nakonec nepřišla a už v sobotu v Mladé Boleslavi může po třetí partii série hrané od čtyř hodin odpoledne postoupit do čtvrtfinále.

Kometa ale na ledě středočeského soupeře nevyhrála extraligový duel od 22. října 2017, kdy triumfovala 2:0. „Nepřemýšlíme o tom, co bylo, ale co bude. Každopádně Mladá Boleslav je pořád velký favorit," zopakoval Martinec překvapivý výrok z předsezonní tiskové konferenci, kdy pasoval do role favorita Středočechy.

Na to zareagoval kouč Kalous. „Patrik patří mezi nejzkušenější trenéry v extralize a ví, jak to uchopit a jaké vzkazy posílat fanouškům přes média. Víme, jak to je. Favorit určitě nejsme. Měli jsme série proher a v základní části skončili desátí, Kometa sedmá. Nejsme v dobré situaci," dodal bývalý trenér Brna.