Boleslav se stále drží v elitní trojce extraligové tabulky. Čtvrtý Liberec má ale na kontě shodných 85 bodů a pátý Hradec Králové je jen o dva body pozadu, o dvě vstupenky přímo do čtvrtfinále se ještě v závěrečných pěti kolech bude bojovat.

Mladou Boleslav přitom nečeká zrovna přívětivý los – po Pardubicích zajíždí do Litvínova, pak hraje doma s Hradcem a na závěr ji čekají výjezdy k nejlepším týmům, do Třince a na Spartu. Těžký pětiboj zahajuje páteční duel s Dynamem, které je v ligovém pořadí na sedmé příčce, v posledních třech zápasech ale prohrálo, přičemž v součtu dalo proti Třinci, Litvínovu a Hradci pouhé čtyři branky.

„Neproměňujeme šance, hrozně se nadřeme na gól. To nás poslední zápasy sráží,“ okomentoval kouč Richard Král slabší produktivitu svého týmu. A jak to zlepšit? „Myslím si, že musíme začít házet puky více na bránu, tlačit se do brány,“ doplnil Krále po východočeském derby útočník Dynama Matej Paulovič.

Ani Bruslaři ale nejsou v optimálním rozpoložení. V posledních čtyřech utkáních se střetli se soupeři z druhé poloviny tabulky, porazili ale jen Olomouc. Prohráli jak ve Zlíně, tak i ve dvojzápase s Vítkovicemi (doma 1:2, venku 2:3).

„Problém byl v tom, že vždy poté, co jsme srovnali skóre, jsme si vzápětí nechali dát hloupé góly. A ty vždycky srazí tým psychicky dolů. Hráčům rozhodně nemůžeme vyčíst, že by se nesnažili,“ zhodnotil těsnou prohru v Ostravě trenér Pavel Patera.

Ten musel společně s Radimem Rulíkem při skládání sestavy pro poslední duel hodně improvizovat. Z různých důvodů vypadli útočníci Lunter, Strnad a Zbořil, obránci Ševc a Hrbas i brankář Krošelj. Bruslařům tak nezbývá než doufat, že se početná marodka před vyvrcholením základní části vyprázdní.

S Pardubicemi se Boleslav dosud utkala třikrát a nikdy neodešla bez bodů. Poprvé doma vyhrála díky třígólové první třetině 3:2 a potom zvládla divokou přetahovanou v Pardubicích 5:4 po nájezdech, přičemž v rozstřelu rozhodl až v desáté sérii štírek Flynn. Jen deset dní nato se hrálo opět na ledě Dynama a tentokrát byli šťastnější domácí, kteří Středočeši přetlačili 2:1 v prodloužení.

V pátek tak budou Boleslavští chtít proti Dynamu bodovat i počtvrté, aby udrželi naděje na přímý postup do čtvrtfinále play off. Začátek duelu bude v tradičních 17:30.