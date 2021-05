Bruslařský klub se do mezinárodní evropské soutěže probojoval podruhé v historii. Při své premiéře v sezoně 2016/17 se Mladá Boleslav ve tříčlenné skupině utkala se švédským mužstvem Växjö Lakers a běloruským týmem Junosť Minsk.

Před čtyřmi lety tým pod vedením Františka Výborného nepostoupil do play off, když v konfrontacích s oběma soky uhrál v součtu pět bodů. Tentokrát čekají Bruslaře tři soupeři – a nebude to nic lehkého.

Z prvního koše inkasoval soubor trenérů Rulíka a Patery snad toho nejtěžšího možného soka. Frölunda během šesti sezon, které se od obnovení projektu CHL v roce 2014 odehrály, hned pětkrát hrála finále – a čtyřikrát se radovala z trofeje.

Indiáni sebrali dva po sobě jdoucí tituly v letech 2016 a 2017. V roce 2018 vypadli hned v osmifinále s Libercem, pak se ale znovu dvakrát v řadě radovali z pohárů, v roce 2019 i 2020 dokráčeli opět až na nejvyšší stupínek.

Švédský hegemon evropského poháru narážel na české soupeře často. Kromě už zmíněného vyřazení od Bílých Tygrů uspěl v roce 2016 proti Litvínovu (ve čtvrtfinále), 2017 ve finále přehrál v prodloužení Spartu, o rok později vyřadil ve čtvrtfinále Kometu Brno a v semifinále Plzeň, a nakonec v roce 2020 si ve finále poradil s Hradcem Králové.

A ještě jedna spojitost s českým hokejem. Od nové sezony bude v dresu Indiánů hrát Michael Špaček, který s Třincem Mladou Boleslav vyřadil v semifinále play off. Jeho mistrovské zkušenosti se budou Frölundě hodit, v uplynulé sezoně skončila v základní části až sedmá a ve čtvrtfinále ji 4:0 na zápasy vyřídil pozdější vicemistr z Rögle.

Ze druhého koše přisoudil los Bolce Helsinky, v letošní sezoně semifinalistu a nakonec třetí tým finské ligy. V kádru týmu z finské metropole není nikdo z Čechů, a ani tam podle zatím dostupných zpráv žádná známá tvář nemíří.

IFK se zatím do Ligy mistrů probojovalo pětkrát. V roce 2015 skončilo ve čtvrtfinále s dobře známou Frölundou, což je dosud nejlepší výsledek klubu. O rok později vypadly Helsinky hned v prvním kole s Davosem a v roce 2017 v osmifinále s Linköpingem. V dalších dvou sezonách vypadly hned ve skupinové fázi a v posledním ročníku se nepředstavily v CHL vůbec.

Posledním týmem, se kterým se Bruslaři utkají, bude švýcarský Curych. Lions hráli stejně jako IFK v Lize mistrů zatím pětkrát. V roce 2015 zůstali ve skupině, o rok později je v prvním kole vyřadila Sparta. Pak následovaly dva konce ve čtvrtfinále – nejprve se švédským Växjö, potom s Libercem. V roce 2019 nestačil Curych v osmifinále na finský Kärpät Oulu.

Curych sice v kádru nemá nikoho z českých hokejistů, přesto disponuje zajímavými jmény. Na soupisce ZSC figuruje třeba někdejší hráč Lva Praha Justin Azevedo nebo několik bývalých hráčů NHL v čele se švýcarským reprezentantem Svenem Andrighettem. A opravdovou personu má klub na střídačce. Kouč Rikard Grönborg mimo jiné dlouhá léta vedl švédský národní tým, se kterým v letech 2013, 2017 a 2018 slavil světový titul.