První z dvojzápasu v Třebíči benátečtí hokejisté úspěšně otáčeli k zisku dvou bodů za výhru 3:2 v nájezdech. První třetina se hostujícímu celku vůbec nevydařila, Horácká Slavia se dostala do dvoubrankového vedení a ještě Benátecké výrazně přestřílela. Od druhé části hry však Jirušova družina srovnala s Horáky krok i skóre, když se postupně prosadili zkušení Špaček a Kolmann. Třetí perioda přinesla šance na obou stranách – za hosty Buchtela trefil tyčku a Wiencek v ložence neproměnil. Nerozhodlo ani prodloužení, a tak přišly na řadu nájezdy. V nich se prosadili jen dva borci. Dobře chytající Žajdlík domácí vynuloval a trefy Kolmanna a debutujícího Měchury znamenaly druhý bod pro Benátky.

Branky a nahrávky: 3. Tadeáš Král (Furch), 16. Ferda (Szathmáry, Furch) – 30. D. Špaček (Bukač, A. Dlouhý), 38. R. Duda (Drábek, Chrtek), rozh. náj. Kolmann. Rozhodčí: Kašík, Ondráček – Kotlík, Zídek. Vyloučení: 6:5. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 765. Střely na branku: 39:27.

Benátky: Žajdlík – Kovář, Kolmann, Žůrek, Buchtela, Aubrecht, Bukač, Hampl – D. Špaček, A. Dlouhý, Jiruš – Drábek, Chrtek, R. Duda – Wiencek, Měchura, Šafařovský – Šeliga, Strnad, Žemba.

Třebíč – Benátky 5:3

Hned čtyři vyloučení do konce utkání a tvrdá bitka! Takový byl duel v Třebíči, ve kterém Středočeši prohráli. Do utkání vstoupili opět lépe jako v předešlém zápase Třebíčští. Ti vedli dokonce ve 22. minutě tříbrankovým rozdílem. Benátky se ovšem nevzdaly a do konce prostřední periody ještě snížily. Třetí třetina skončila remízou 2:2, hosté se prosadili i ve vlastním oslabení, jenže na body to nyní nestačilo. Z dvojzápasu na Vysočině tedy Benátečtí získali celkem dva body.

Branky a nahrávky: 20. Psota (Bittner, P. Kratochvíl), 22. Václavek (Nedbal, P. Kratochvíl), 22. Šťovíček (Vodný), 50. Malec (Szathmáry), 53. Nedvídek (Szathmáry, Šťovíček) – 33. Aubrecht (Wiencek, Měchura), 58. A. Dlouhý (Kolmann, Měchura), 60. A. Dlouhý. Rozhodčí: Jechoutek, Jaroš – Měkýš, Polák. Vyloučení: 7:9 navíc Král (T) 5 minut+DKU, Duda (B) 55 minut+DKU, Aubrecht (B) 5 minut+DKU, Kovář (B) 5 minut+DKU. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 987. Střely na branku: 36:29.

Benátky: Žajdlík – Kolmann, Kovář, Žůrek, Buchtela, Bukač, Aubrecht, Hampl – D. Špaček, A. Dlouhý, Jiruš – Drábek, Chrtek, Radek Duda – Wiencek, Měchura, Šafařovský – Šeliga, Strnad, Žemba.