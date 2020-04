Na nové role si musí zvykat v době karanténních opatření také vrchloví sportovci. Nejen že se ve většině případů nemohou věnovat svému sportu, navíc jim doma kromě role rodiče přibyla i jedna nová – role učitele. Výjimkou v tomto není ani útočník BK Mladá Boleslav Lukáš Pabiška. Ten pomáhá se školou své dceři Natálii, školačce pátého ročníku základní školy. „Střídáme se s manželkou. Já mám na starost matematiku, ona češtinu. V té jsem nebyl nikdy moc zdatný,” směje se šestatřicetiletý služebně nejstarší hokejista v mladoboleslavské kabině, který však závěr letošní sezony odehrál v nedalekých Benátkách nad Jizerou v Chance lize.

Na matematické učivo páté třídy si podle svých slov vzpomněl hravě: „Na nic složitého jsem tam zatím nenarazil – je to většinou násobení a dělení, z rýsování si také hodně pamatuji, a nejvíc převládají slovní úlohy.” Ty ho prý vyloženě baví. A přidává i jednu čerstvou veselou historku: „Jednu úlohu nám paní učitelka vrátila jako chybnou, ale mně se to pořád nějak nezdálo. Tak jsem to řešil s mým kamarádem, který učí matematiku a zjistili jsme, že jsme to měli spočítané dobře a chybu udělala paní učitelka.“

Kromě manželky mu s výukou pomáhá i televizní vysílání. „Mají to ze školy napojené i na tu televizní výuku, což je určitě fajn. Začínáme se učit okolo deváté, televizní blok pro páťáky začíná v půl dvanácté.“ Hokejový útočník sleduje výukové pořady s dcerou také pečlivě: „Jsou tam opravdu zajímavé dokumenty. Teď třeba bylo šest dílů z dějepisu o Lucemburcích. To mě vyloženě bavilo. Ze školy si moc dějepisu a zeměpisu nepamatuji, tehdy nás to moc nezajímalo. Navíc jsme tyhle předměty měli na sportovní škole trošku volnější. Takže se teď dozvídám zajímavé věci,“ směje se nad možná novým koníčkem Lukáš Pabiška.

Ten v nouzovém režimu kromě učení nejvíc běhá okolo domu a zahrady. „Chodíme i na procházky. Bydlíme na samém okraji Liberce, takže hned za barákem máme pole a dost místa, kde nejsou žádní lidé. Pochvaluje si to hlavně manželka, která má teď více času na běhání, na které normálně není kvůli práci moc času,“ popisuje hokejový útočník.

On sám se pak věnuje jako trenér dceři, která hraje závodně tenis: „Trénovat a hrát teď nemůže, když jsou zavřené kurty, tak trénujeme na zahradě co se dá. Zrovna dneska jsme pilovali servis a pak měli nějaké to posilování. A právě posilování se věnuje pro udržení kondice i on sám. „Samozřejmě mi sport chybí, v podstatě jsem ho dělal celý život pořád. A taky jsme přišli o letošní play-off,“ dodává boleslavský útočník.

V kontaktu je i se svými spoluhráči: „Máme na WhatsAppu skupinu, kam si posíláme všechny novinky a věci i okolo aktuální situace. A všichni se těšíme na rozlučku. Všechno se seběhlo tak rychle, že jsme se na konci sezony nestihli ani pozdravit. Je to takový divný konec sezony no…“