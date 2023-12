Skvělé dvě třetiny rozhodly o nečekané výhře hokejistů Benátek na ledě Děčína. Po výsledku 5:7 domácí medvědi padli po čtyřech zápasech, hosté od Jizery zabrali po třech kolech bez bodu.

Dominik Zumr zaznamenal svůj první hattrick v dresu Benátek | Foto: Anton Martinec

Po polovině zápasu to vypadalo na velký děčínský debakl. Severočeši totiž ve 33. minutě po dvou gólech Zumra, Kučery a jednom Hrušky a Vágnera prohrávali 0:6. „My jsme první dvě třetiny totálně zaspali, z naší strany tam nebylo vůbec nic. Všechno bylo špatně, nemohli jsme se do toho dostat. Ten stav byl pro nás šílený,“ kroutil hlavou David Švagrovský, trenér HC Děčín.

V tu chvíli by si na Děčín nikdo nevsadil ani korunu. Jenže v kabině se hráči asi polili živou vodou a v poslední třetině zahájili velkou stíhací jízdu. Ve 45. minutě dal první gól domácích Sýkora. V rychlém sledu přidal další dvě branky Tůma, jednou se trefil Brož a v 50. minutě snižoval na 5:6 Parshakov. Domácí se tlačili za vyrovnáním, ale toho se nedočkali.

V poslední minutě udeřili hosté trefou do opuštěné děčínské klece, když svůj hattrick zkompletoval Dominik Zumr. Třicetiletý útočník tak v jediném utkání zaznamenal více branek než ve všech předešlých od začátku sezony.

„Věděli jsme, že nemáme co ztratit, ve třetí třetině začali kluci konečně hrát. Nastartovala nás první branka. Ještě jsme to mohli klidně zvrátit. Kluci to nevzdali, ovšem za prvních 40 minut jsme si vyhrát nezasloužili,“ uznal Švagrovský.

Jeho družina zůstává čtvrtá, po skalpech těžkých soupeřů přišla menší facka. „Musíme hrát prostě od začátku, nejsme v pozici, kdy budeme čekat, co s námi ten soupeř udělá. Kluci musí diktovat tempo hry, jinak to nepůjde. Proti Benátkám se nám všechno špatně sešlo. Ale za tu třetí třetinu musím celý tým pochválit, kluci to nezabalili a mohli jsme klidně bodovat,“ dodal.

Vítězné Benátky naopak drží deváté místo. „Trénuji dvacet let, ale ještě jsem nezažil, abychom z jasného zápasu udělali takové drama. Každopádně vítězství se počítá, pokud ho ale nepotvrdíme v dalších utkáních, bude to zbytečná výhra," stručně pravil Martin Novák, trenér HC Benátky nad Jizerou. V dalším kole jeho tým přivítá v sobotu od 15 hodin na domácím ledě Písek.

HC Děčín - HC Benátky nad Jizerou 5:7 (0:2, 0:4, 5:1)

Branky a nahrávky: 45. Sýkora (Jursa), 46. Brož (Faigl), 48. Tůma (Brož, Parshakov), 50. Tůma (Brož, Faigl), 50. Parshakov (Zedek, Smola) - 4. Hruška (Klodner, Havlas), 10. Zumr (Šafránek, Klodner), 11. L. Kučera (Vágner, Mašek), 16. L. Kučera (Dvořák), 22. Zumr (Jankovský, Šafránek), 33. Vágner (Antoš, L. Kučera), 60. Zumr (Jankovský, Šafránek). Rozhodčí: Hacaperka - Gabriel, Stacho. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:1. Diváci: 298.

Další výsledky 21. kola: Písek - Řisuty 1:4, Chomutov – Cheb 6:2, Hronov – Kralupy 5:1, Letňany – Vrchlabí 2:3, Kobra Praha – Příbram 2:6, Most - Tábor 1:3.