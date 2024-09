Nabídka od klubu Hongkong Typhoons trénovat tamní mládež přišla přes dlouholeté kamarády Karla Herra a Petra Hučka, kteří již v Číně trénují od loňské sezony. A rozhodování prý nebylo vůbec jednoduché. „Moje prvotní reakce byla taková, že nepojedu,“ řekl Jan Mašek v rozhovoru pro hokej.cz.

Váhal hlavně kvůli dohodnutému trénování dorostu a juniorky v Benátkách. Po několika dalších telefonátech s Karlem Herrem mu ale nabídka postupem času začala dávat smysl. „Říkal jsem si, že taková nabídka může člověku přijít jednou za život. Navíc je mi sedmadvacet a ještě nemám rodinu. I tohle byl důvod, proč mi nakonec vyšlo, že nejlepší bude vyrazit právě teď,“ uvedl obránce, který kvůli trénování opouští hráčskou kariéru.

V Benátkách tak pochopitelně nad dvojnásob citelnou ztrátou zrovna nejásají. „Samozřejmě nebyli nadšení. Na druhou stranu chápali, že je to pro mě zajímavá příležitost, takže mi řekli: Bude to pro nás složitá situace, ale jestli chceš jet, tak jeď, ať se rozhodneš jakkoliv, tak ti to nebudeme mít za zlé. Nejen za to bych klubu chtěl ohromně poděkovat, vždycky mi vytvořili super podmínky a pracovní prostředí, co se řeklo, to platilo. Benátkám opravdu vděčím za hodně,“ vzkázal.

O Hongkongu předem mluví jako o super zkušenosti. „Budu spolupracovat s kvalitními trenéry, jako jsou Karel Herr a Petr Hučko, a vzájemně se budeme profesně posouvat,“ očekává.

Byť měl možnost zamířit do Číny už v květnu, odlétat by měl 10. září. Jednak chtěl v Benátkách dokončit letní přípravu a dát klubu časový prostor na sehnání náhrady. Zároveň jej v prvních zářijových dnech čekala magisterská státnice na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Vyrazit tak chtěl už i jako čerstvý majitel trenérské licence „A“.

Hokejově exotický Hongkong je pro něj velkou neznámou. S asijskými dětmi se ovšem setkával při trénování na mezinárodních kempech. „Jejich individuální dovednosti jsou na slušné úrovni, ale mnohdy vázne takové to herní myšlení a systém, což bylo poměrně dobře vidět i na působení klubu Golden Dragons ve 2. lize. Jsem tedy zvědavý, jaká bude konkrétně situace v Hongkongu z hlediska znalostí taktiky a herního systému.“

V Hongkong Typhoons by mělo mít české trenérské trio spolu s jedním Kanaďanem na povel chod všech mládežnických kategorií. „Já budu mít na starosti primárně kategorii U11, ale na led budu chodit i s dalšími kategoriemi, kde budu asistovat ostatním trenérům. Dále se pak v klubu nachází také tamější hongkongští trenéři, kteří nám na ledě budou také pomáhat,“ přiblížil s tím, že v klubu má smlouvu na dva roky.

A nemůže mu angažmá v daleké a hokejové méně vyspělé destinaci zkomplikovat trenérskou cestu, v níž by se jednou rád podíval do české extraligy? „Hongkong přeci jen není z pohledu tradičních hokejových zemí úplně lukrativní trenérská štace,“ uvědomuje si Jan Mašek, jedním dechem ale dodává: „Na druhou stranu je to pořád zahraniční stáž a mám pocit, že v poslední době se tyto předsudky smazávají. Konzultoval jsem to i s lidmi na fakultě a víceméně všichni se shodli na tom, abych jel.“