„Zápas ovlivnila první třetina, kdy jsme dostali dva zbytečné góly. U prvního jsme měli puk na hokejce, v oslabení jsme prohráli souboj na brankovišti. Přesně to Olomouc potřebovala,“ hodnotil po zápase domácí kouč Radim Rulík.

Bruslaři do toho začali po prospané první třetině šlapat. Velkou šanci na korekci skóre měli v polovině zápasu, když šli hosté do tří. A Boleslav šancí nepohrdla, když na konci přesilovkové souhry uklidil puk za Konráda Jakub Kotala. Další gól ale padl opět na druhé straně. Bylo to také v přesilové hře, když z dorážky vrátil Hanákům dvoubrankové vedení Jakub Navrátil.

Třetí třetina už byla ve znamení jednoho velkého domácího tlaku. „Tam už to byl fofr. Valilo se to na mě zleva zprava. Třetí třetina byla brutálně ubojovaná,“ hlásil hostující brankář Branislav Konrád. Boleslav v ní po dvou minutách snížila na 2:3 zásluhou Pavla Kousala, ve zbytku zápasu se už jí ale srovnat nepodařilo.

„I když jsme se od druhé třetiny zlepšili, tak dva góly byly moc. Ve třetí třetině jsme dělali, co jsme mohli, měli jsme tlak, ale ani na vyrovnání to nestačilo. Dnes jsme to soupeři nabídli, dalo se to sehrát daleko lépe,“ řekl ještě domácí lodivod Rulík. „Ve třetí třetině nás Boleslav hodně zmáčkla, měla velký tlak a my jsme hráli hodně oslabení, takže jsme je dostali do hry. Ale kluci to ubojovali,“ dodal jeho protějšek z olomoucké střídačky Jan Tomajko.

BK Mladá Boleslav – HC Olomouc 2:3

Branky a nahrávky: 32. Kotala (Šťastný, T. Pospíšil), 43. P. Kousal (Hanousek) - 3. Rašner, 13. Nahodil (Ondrušek, J. Knotek), 37. Navrátil (Olesz, Kusko). Rozhodčí: Pešina, Ondráček – Brejcha, Votrubec. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 909.

Boleslav: Krošelj – Ševc, Pýcha, Pláněk, Moravec, Hanousek, Bernad, Fillman – Šťastný, Fořt, Lunter – Kelemen, Kotala, T. Pospíšil - P. Kousal, O. Najman, Flynn - J. Stránský, Bičevskis, Kantner.

Olomouc: Konrád – Rašner, Ondrušek, Dujsík, Švrček, Škůrek, Řezníček, Rutar – Bambula, Krejčí, J. Káňa – Navrátil, Lichanec, Olesz – Kunc, J. Knotek, Kusko – Nahodil, Burián.