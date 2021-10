Středočechům patřil nástup do zápasu. Hned ve čtvrté minutě Daniel Špaček vytěžil vedoucí gól z napadání rozehrávky gólmana Mustukovse za domácí brankou. Benátky ale druhým sezónním zásahem zkušeného útočníka svůj gólový přísun vyčerpaly.

Markus Korkiakosti otáčel ještě do první sirény. Ve 12. minutě byl na konci bleskové akce Tomana, který předkládal nezištně zpoza branky. Zmíněné tři vteřiny před první pauzou Fin uklízel po vyhraném buly přesilovkovou kombinaci téměř kompletní pětice Poruby. Na další gól se čekalo až do poslední minuty základní hrací doby, to po obloučku z vlastní obrané třetiny ujel Hrníčko a poradil si i s Žajdlíkem.

„V první částí jsme do patnácté minuty hráli velmi dobře. Kdybychom v ten moment vyhrávali 3:0, tak by se nikdo nemohl divit,“ řekl na úvod svého hodnocení zápasu trenér Benátek Valdemar Jiruš a navázal: „Potom jsme si to ale trochu zkomplikovali a dostali dva laciné góly. Jinak celkově jsme nebyli horším týmem. Hokej se ale hraje na branky, Poruba dala tři a my jednom jednu. Domácí berou tři body, my nic. Jak ale říkám, hráli docela slušně.“

Celek od Jizery tak po úspěšné šňůře pěti výher z šesti kol vyšel v tomto týdnu zatím dvakrát bodově naprázdno, v sobotu si může bilanci vylepšit v domácím duelu s Přerovem.

Poruba - Benátky nad Jizerou 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 12. Korkiakoski (Toman, Réway), 20. Korkiakoski (Réway, Žovinec), 60. Hrníčko (Stloukal) – 4. Špaček (Rychlovský, Dušek). Rozhodčí: Koziol, Obadal – Hranoš, Konvička. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 459. Střely na branku: 23:29.

Benátky: Žajdlík – Aubrecht, Žůrek, Patzelt, Kunst, Hampl, Bukač, Kovář – Špaček, Dušek, Rychlovský – Jiruš, Čederle, Dlouhý – Wiencek, Jansa, Čermák – Vomáčka, Kalaj, Křepelka.