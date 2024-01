Na kluzištích favoritů se jim v letošní sezoně daří. Benátečtí hokejisté přivezli body od všech týmů první šestky druholigové tabulky. Přitom na ledě vedoucího Chomutova prohrávali ještě před začátkem třetí třetiny o dvě branky. Sebevědomého soupeře, jehož sestava je prošpikována zkušenými hráči, kteří působili ve vyšších soutěžích, ve třetí třetině dokonale zaskočili. Nejenže se benáteckým hráčům podařilo v poslední minutě vyrovnat, v prodloužení zajistil druhý bonusový bod Hozák.

Hokejisté Benátek v Chomutově odčinili domácí porážku od Kralup. | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

Od začátku zápasu byli domácí častěji usazeni v útočném pásmu. Po dvou minutách hry se do nebezpečného prostoru dostal Stehlík, jemuž adresoval přihrávku Putz, chomutovský útočník ale v nadějné příležitosti promáchl.

I nadále přibývaly zásahy spíše na účtu hostujícího brankáře Brázdila, zatímco domácí Petrásek si na puk sáhl spíše sporadicky. Po třinácti minutách předvedli chomutovští hráči rychlou a pohlednou útočnou akci, na jejímž konci byl najíždějící Eret a nejlepší střelec Pirátů se v podobných situacích nemýlí.

V Benátkách jsem zase našel lásku k hokeji, říká Antoš. Radí mu ještě táta?

O šest minut později nejprve Zajíček netrefil ideálně puk v blízkosti Brázdilovy branky, poté se ale chopil kotouče, objel branku a nabil do mezikruží zkušenějšímu parťáku Hüblovi, jenž dělovkou mezi Brázdilovy betony rozvlnil síť podruhé. Ještě hůře mohlo být s benáteckými hráči o malou chvilku déle, kdy se vstříc Brázdilovi vydal Eret, puk se mu ale zamotal mezi brusle, tudíž ani nezakončil.

Benátečtí si pro Chomutov přichystali facku hned po třiceti sekundách hry. Klodnerovo nahození umě tečoval Zumr a tak trochu překvapil zkušeného brankáře Petráska. Chvíli před polovinou zápasu byl za zdržování hry potrestán brankář Brázdil, v témže čase navíc putoval na trestnou lavici i benátecký Martínek, rozhodčími chybně označený jako autor Němečkova faulu. To nic neměnilo na tom, že Severočechy čekala dvojnásobná přesilová hra.

Tu ale svěřenci trenérů Pešouta a Martínka nesehráli s lehkostí prvního týmu druholigové tabulky. Benátečtí se v poklidu ubránili. Chvíli poté ale po levém křídle prohnal obránce Kadeřávek, který přesnou střelou na vzdálenější tyč přidal třetí branku. Následně Zajíčkův pokus tečoval Lukeš, avšak Brázdil udržel puk před brankovou čárou.

Do nového roku vykročili levou. Hokejisté Benátek doma nestačili na Kralupy

Také Benátky ale dokázaly rozpoutat peklo před Petráskem, kde neuspěl Zumr ani Peca. Až ve čtyřiačtyřicáté minutě se na trestnou lavici odebral první chomutovský hráč. Někdejší český reprezentant Hübl na ní strávil ale pouhých dvaačtyřicet sekund. Jankovský nabil na kruh střílejícímu Šafránkovi, který svým pokusem trefil mezírku mezi Petráskovým betonem a tyčí, kam by se vešel snad právě onen puk.

Benátky vycítily šanci a od této chvíle se hrál minimálně vyrovnaný hokej. Vrátit dvoubrankové vedení mohl svému týmu Havel, proti byl ale pozorný Brázdil, který po souhře první útočné formace vychytal i Lukeše.

Dvě a půl minuty před koncem putoval na trestnou lavici hostující Vágner a šance Benátek tak rapidně poklesly. Do hry hostující tým vrátil svým faulem o půl minuty později Eret, díky němuž Benátky získaly útočné pásmo a mohly odvolat Brázdila z branky. I když byli benátečtí hráči usazeni před Petráskem, ten ošemetnější situaci řešit nemusel.

KVÍZ: Záruba, Polák, Bosák a další. Poznáte legendární televizní sporťáky?

Do konce zápasu zbývalo pětadvacet sekund, když se ve středním pásmu naprosto nesmyslně provinil krosčekem Eliáš a na hosty čekala přesilová hra šesti hráčů proti třem. Po jedenácti vteřinách hry našla Šafránkova přihrávka Hozáka, který dostal puk přesně k pravé tyči a rozpoutal vlnu euforie na hostující straně.

Hned po deseti vteřinách prodloužení trefil domácí Ulrych v oslabení brankovou konstrukci. Hosté sice přesilovou hru nevyužili. Vyloučený Eliáš již byl čtyři vteřinky na ledě, když Havlas od levého mantinelu vybídl Hozáka, který chladnokrevně prostřelil Petráska a ukončil zápas, který se pro Novákovi svěřence nevyvíjel příliš dobře, díky nezdolné vůli a touze uspět ale středočeský tým dokonale zaskočil favorita, který zejména v domácím prostředí body příliš nerozdává.

Trenéři po utkání

Martin Pešout, Chomutov: Utkání jsme prohráli, protože jsme z převahy nevytěžili více než tři branky. A také protože soupeř využil naší neukázněnosti ve třetí třetině, stejně jako před časem Děčín.

Martin Novák, Benátky: K nejlepšímu týmu druhé ligy jsme jeli s velkým respektem. Chtěli jsme tu hrát dobrý hokej, což se nám venku proti týmům na prvních šesti místech daří. Pokaždé bodujeme, takže nám asi vyhovuje, když soupeř proti nám hraje takový útočný hokej. Po první třetině to ale vypadalo, že tady bodovat nebudeme. Byli jsme pomalí a všude pozdě. Domácí nás přehrávali, ale zvedla nás branka na 1:2, naopak gól na 3:1 nás neposadil. Do třetí třetiny jsme si řekli, že body urveme, ať se děje, co se děje. Šli jsme si za tím a jsme strašně rádi, že jsme z toho ty dva body urvali.

Piráti Chomutov - HC Benátky 3:4 PP (2:0, 1:1, 0:2 - 0:1)

Branky: 14. Eret (Tůma, Svoboda), 19. Hübl (Zajíček), 33. Kadeřávek (Koblížek, Váchal) – 21. Zumr (Klodner, Šafránek), 44. Šafránek (Jankovský, Zumr), 60. Hozák (Šafránek, Dvořák), 62. Hozák (Havlas). Vyloučení: 6:7. Využití: 0:2. Rozhodčí: Němec – Hošťálek, Pěkný. Diváci: 1763.

Chomutov: Petrásek – Ulrych, Eliáš, Kadeřávek, Březák, Seemann, Havel, Váchal, Záruba – Lukeš, Hübl, Zajíček – Svoboda, Eret, Tůma – Veselý, Putz, Stehlík – Mála, Koblížek, Chrpa.

Benátky: Brázdil – Klodner, Kliment, Lytvynov, Antoš, Němeček, Mašek – Zumr, Šafránek, Jankovský - Kučera, Havlas, Hozák – Martínek, Vágner, Dvořák – Peca, Štrombach.