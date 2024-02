Wikov Hronov je pro benátecké hokejisty oblíbeným soupeřem, vždyť s ním v druholigové historii dosud ještě neprohráli.

Hokejisté HC Benátky prohráli v dohrávce 27. kola 2. ligy Západ s HK Kralupy 3:6 | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

Příznivá statistika se ale ve středečním předposledním kole nadstavby chvěla v základech. Hronovští se totiž na benáteckém ledě ujali již ve třetí minutě dvoubrankového vedení. I když se domácím podařilo skóre srovnat, nejzkušenější hráč východočeského týmu Luštinec překlopil misky vah opět na hronovskou stranu.

Ostřílenější domácí tým ale v závěru druhé třetiny udělal rázný krok v cestě ke třem bodům. Závěrečná část hry patřila domácím, kteří vstřelili další tři branky a připsali si výraznou výhru 7:3, pod níž se velkou měrou podepsala druhá útočná formace domácích. Zumr nastřílel hattrick, jeho parťáci z útoku Jankovský se Šafránkem zapsali čtyři kanadské body.

Gardoňovi schoval puk kustod, pak se mu hned ozval pokladník

Jak již bylo řečeno, vstup do utkání byl z benátecké strany jako z hororu. Voňkovu střelu po třiačtyřiceti sekundách hry vyrazil Brázdil pouze k Benešovi, který zametl kotouč za jeho záda. Následně hostující Lederer orazítkoval tyčku, totální kolaps benáteckého týmu ale pokračoval. Benátečtí zadáci nechali volného Luštince, jehož třepetavá střela propadla přes Brázdilovo rameno a Benátečtí byli v pořádných nesnázích.

Matná hra Novákova souboru pokračovala i v následné přesilové hře po faulu Plíška. Hosté totiž pláchli v přečíslení dvou hráčů proti jedinému. Hynek oslovil Beneše, kterého rychlým přesunem vychytal domácí brankář. Sedm vteřin po konci početní výhody Benátečtí snížili.

Zpátky na vítězné vlně. Bruslaři prodloužili Plzni trápení a tlačí na Vary

Po ukázkové kombinaci našel Jankovský před prázdnou částí branky zcela volného Zumra, který otevřel svůj večerní brankový účet. Vyrovnat mohl Hozák, kterému šanci nabídl váhající obránce Hynek, dělovku útočníka s číslem patnáct ale zastavila tyčka. Na druhé straně se před Brázdila prodral Vaňkovský, který ale neuspěl.

Vyrovnání doslova viselo ve vzduchu po další souhře druhé benátecké lajny. Přes Jankovského a Zumra se dostal kotouč k Šafránkovi, jehož pokus vykopl Pittr svým levým betonem. Přesto hra benáteckého týmu v úvodní třetině měla k ideálu daleko. Dokumentuje to i únik Murtazina, který uháněl zcela sám na Brázdila, jenž ale podržel svůj tým. V závěru první třetiny byl vyloučen hostující Hrbek a početní výhodu si domácí přenášeli do druhé třetiny.

Nezapomenutelný zážitek, říká Jágr o MS v Praze. Jak vidí české šance letos?

Přesilovku se jim po devětapadesáti vteřinách podařilo využít. Jankovský si všiml u pravé tyčky volného Zumra, který svoji druhou brankou v zápase opět napnul síťku. Chvíli nato se držel za hlavu hostující Popitič, který byl sám před odkrytou částí benátecké branky, kde se ale na poslední chvíli zjevil Brázdilův beton a zabránil cestě puku do sítě.

O půl minuty později ztratil kotouč na útočné modré čáře Mašek a kupředu pospíchal Luštinec, který přesnou střelou pod břevno vrátil hronovskému celku vedení. I když zlepšená hra domácích byla zřejmá, hosté stále hrozili.

Murtazin v dalším rychlém úniku si ale na Brázdila nepřišel. Neuspěl ani volný Plíšek, jehož zakončení srazil Brázdil do ochranné sítě. Čtyři minuty před koncem druhé třetiny využili domácí hráči hronovskou chybu ve středním pásmu. Jankovský křížnou přihrávkou přes šíři útočné třetiny našel napřaženého Zumra, jehož střela propadla Pittrovi za brankovou čáru. Pro benáteckého útočníka se jednalo o druhý hattrick této sezóny.

Tato branka nalila středočeskému týmu krev do žil. Jankovský ještě svůj únik nevyužil. V dalším střídání ale našla pěkná Hozákova zadovka Havlase, který mířil do horní části branky.

Výhra nad Pískem vrací do Benátek po sedmi letech vyřazovací část

Jako by z domácího souboru spadla tíživá deka. Po třech a půl minutách závěrečné části hry vybojoval Havlas puk pro Hozáka, jemuž oplatil gólovou asistencí nabídku při své brance a druhý jmenovaný benátecký útočník poslal kotouč přesně nad Pittrovu lapačku.

Následně pokračoval festival nevyužitých benáteckých šancí. Zumr těsně minul, Šafránek při svém sólu nevymíchal hronovského brankáře. Dokonce při vlastním oslabení pláchl Řepík, který ale cílil o kousek vedle tyčky hostující svatyně. Klid na benátecké hokejky vnesla až branka kapitána Šafránka, jehož čtvrtou asistencí našel Jankovský a v podobných situacích se benátecký střelec obvykle nemýlí. O dalších třiadvacet vteřin později si Hozák ťukl kotouč s Řepíkem a uzavřel gólový účet.

Nemuselo zůstat jen u sedmi vstřelených branek. Pittr totiž ještě musel zneškodnit sóla Kučery i Šafránka. Za rozhodnutého stavu si v tomto utkání připsali druholigový debut útočník Vorel a na poslední dvě minuty také brankář Keleši. Připočtěme k tomu ještě několik střídání obránce Nováka ze druhé třetiny, pro nějž se taktéž jednalo o premiérové minuty v českém seniorském hokeji.

Trenéři po utkání

Martin Novák, Benátky: Do zápasu jsme vstoupili hrozně špatně a laxně. Za dvě minuty, po třech střídáních, jsme prohrávali 0:2. Díky přesilovým hrám a také útoku Davida Šafránka jsme skóre srovnali, brzy poté jsme ale opět inkasovali. Soupeř hrál uvolněně, dobře bruslil. Zpočátku jsme byli až moc lehkovážní, ale nakonec se ukázalo, kde je kvalita a utkání jsme dovedli do vítězného konce. Chceme tuto skupinu vyhrát a také zvítězit v každém zápase. Za vítězství jsem rád, v sobotu do Řisut jedeme také pro tři body.

Vlastislav Vondřejc, Hronov: Odehráli jsme kvalitní dvě třetiny, poté se to ale najednou zlomilo. Měli jsme nějaké zranění, po němž se nám rozebral tým. Udělali jsme několik chyb, po kterých jsme inkasovali. Řekl bych, že v první a druhé třetině jsme nevyužili pět samostatných nájezdů.

HC Benátky nad Jizerou – HC WIKOV Hronov 7:3 (1:2, 3:1, 3:0)

Branky: 10. Zumr (Jankovský, Šafránek), 21. Zumr (Jankovský, Šafránek), 37. Zumr (Jankovský, Šafránek), 40. Havlas (Hozák, Řepík), 44. Hozák (Havlas), 53. Šafránek (Jankovský, Havlas), 53. Hozák (Řepík) – 1. Beneš (Voňka, Murtazin), 3. Luštinec (Lederer, Vaňkovský), 22. Luštinec. Vyloučení: 3:3. Využití: 2:0. Rozhodčí: Bernat – Hájková, Landsmann. Diváci: 110.

Benátky: Brázdil (58. Keleši) – Antoš, Němeček, Kliment, Knesl, Fišer, Mašek, Novák – Řepík, Havlas, Hozák – Zumr, Šafránek, Jankovský – Martínek, Vágner, Kučera – Peca, Vorel.

Hronov: Pittr – Voňka, Ondruš, Hrbek, Kopecký, Veselý – Murtazin, Beneš, Hynek – Straka, Plíšek, Hájek – Luštinec, Vaňkovský, Lederer – Popitič, Voděracký, Řezáč.