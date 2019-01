Kladno - Jaromír Jágr byl s chřipkou pod peřinou, přesto hokejové derby Chance ligy navštívila ve středu velká osobnost. Útočník Columbusu Riley Nash využil pauzy v NHL a přicestoval za starším bráchou Brendonem, oporou zadních řad Kladna. To po velké bitvě nakonec přetlačilo Benátky 5:1 a ukázalo, že má aktuálně herní problémy, byť nakonec díky výpadku soků ze Vsetína a Budějovic na tomhle kole vydělalo.

Kladno (v bílém) porazilo doma Benátky 5:1, tady ale hosté Petra Vampolu zastavili. | Foto: Josef Poláček

Hodně o výsledku napověděla první třetina, v níž Kladno dvakrát udeřilo, zatímco hosté svoje šance promarnili. Hlavně Průžek a poté další borci v přesilovce čtyř proti třem, kterou hostům zařídil dvěma akcemi výtečný mladík Wiencek. To domácí zakončovali po pěkných akcích mozkového centra Machače dokonale. Nejdříve vysunul do sóla Zikmunda a poté projel celou obranou a našel u tyčky Jelínka. „Domácí začali i pod tíhou posledního výsledku ve Vsetíně lépe než my, měli lepší pohyb a my vystrčili růžky až od stavu 2:0,“ uznal kouč Benátek Jiří Kudrna.



Domácí Jindřich Lidický litoval, že tým proměnil jen dvě šance. „Měli jsme lepší pohyb a gólů mělo padnout víc, protože ve druhé třetině se hra vyrovnala,“ řekl.



Druhá třetina skutečně patřila více hostům. Rytíři upadli do průměru, a když už měl Hajný trefit odkrytou klec, bylo až moc vidět, že hraje poprvé po zlomenině ruky. To na druhé straně Najman šikovnou tečí snížil a Wiencek poté dokonce vyrovnal. Jeho gól ale rozhodčí neuznali, protože chvíli před střelou spadla obětavě padnuvšímu brankáři Brízgalovi maska. „Musím se podívat na videu, co se vlastně stalo, jak dalece brankáři vadilo, že neměl masku. Každopádně už předtím zasáhl i se štěstím a byla to jedna z našich šancí. Kdybychom vyrovnali, zápas se mohl odvíjet úplně jinak, i tak byl ale nadále otevřený,“ mínil Jiří Kudrna.



Benátky sahaly po vyrovnání ještě několikrát, i během třetí třetiny. Víc nebezpečné bylo ale podle plánů Kladno a v závěru svou převahu potvrdilo třemi rychlými trefami.



Mužstvo uklidnila posila z Ústí Melka, který v početní převaze zúročil perfektní přihrávky Zikmunda se Strnadem, poté doklepl puk za Žajdlíka mladý Vildumetz a nakonec ještě Benátky zkusily v přesilovce odvolat brankáře a Kaut jejich risk potrestal do prázdné – 5:1.



„Zápas byl do posledních minut vyrovnaný a náš výkon nebyl vůbec špatný. Sahali jsme po bodech a mrzí nás ten konec,“ přiznal Kudrna.



Jindřich Lidický si oddechl: „Od druhé třetiny nás soupeř dostával do problémů, párkrát nás podržel brankář Brízgala. Ve třetí části jsme hru kontrolovali lépe, ale scházel nám třetí, uklidňující gól. Dočkali jsme se, ale pochvala patří i soupeři, jeho mladý mančaft hrál velice dobře a výborně se pohyboval.“

Rytíři Kladno – HC Benátky n. J. 5:1

Branky a nahrávky: 5. Zikmund (Machač, Lakos), 18. Jelínek (Machač, Kehar), 56. Melka (Strnad, Zikmund), 58. Vildumetz (Nash, Hajný), 59. Kaut (Redlich) – 26. Najman (Kunst, Černoch). Rozhodčí: Luczków, Vrba – Polonyi, Janíček. Vyloučení: 7:5. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváků: 1520. Třetiny: 2:0, 0:1, 3:0.

Kladno: Brízgala – Nash, Svedlund, Lakos, P. Hořava, J. Říha, Kehar, Šesták – Melka, Vampola, J. Strnad – Jelínek, Machač, Zikmund – Kružík, T. Kaut, Redlich – Hajný, Kubík, Vildumetz.

Benátky nad Jizerou: Žajdlík – Žůrek, Kolmann, Kunst, Poizl, Maier, Aubrecht, Klodner – Průžek, Chrtek, Wiencek – D. Špaček, Černoch, Šír – Teplý, Najman, Rychlovský – Klapka, Bittner, A. Dlouhý.