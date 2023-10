Na pocit vítězství čekali šest zápasů. Benátečtí hokejisté na půdě nepříliš oblíbeného Písku zabrali, dvakrát otočili nepříznivý stav a nakonec si odvezli nesmírně cenné tři body za výhru 5:3. Tento zisk také odpoutal středočeské hokejisty od spodku druholigové tabulky, když svěřenci trenéra Nováka přeskočili Cheb, Kobru Praha i Hronov.

2. liga: IHC Králové Písek - HC Benátky n. J. (3:5) | Foto: IHC Králové Písek

"Bylo to těžké utkání proti kvalitnímu soupeři. Řekl bych, že ve třetí třetině Písku docházely síly, čehož jsme využili a vstřelili rozhodující branku. Konečně jsme dali více než dva nebo tři góly. S tímto je spokojenost. Kluci si výhru za přístup v tréninkách a za výkony z posledních zápasů zasloužili. Tímto jim gratuluji a doufám, že takto budeme pokračovat," hodnotil utkání trenér Benátek Martin Novák.

V první třetině hýřili domácí hráči velmi dobrým pohybem a několikrát zle zatápěli benátecké defenzívě včetně brankáře Brázdila, který si v úvodní dvacetiminutovce musel připsat hned sedmnáct úspěšných zásahů! Do vedení se ale mohli dostat hosté, tvrdou střelu kapitána Šafránka z mezikruží ale lapil brankář Kříž. Na druhé straně udeřilo. Radošovu dělovku od modré čáry patrně jemně tečoval Koupal a puk zamířil přesně k pravé tyči hostující branky. Na domácí poté čekala početní výhoda po faulu Šafránka. V ní byl nejblíže gólu opět Koupal, který tentokrát na Brázdila vyzrát nedokázal.

Nejblíže k druhé trefě byli Jihočeši dvě minuty před koncem po souhře celého prvního útoku. Rousek pobídl Matiáška, jehož střelu vytěsnil Brázdil betonem, dorážku Volfa dokázal benátecký brankář dalším famózním zákrokem zneškodnit.

Jestliže v první třetině působili hosté mírně zakřiknutějším dojmem, ve té druhé to bylo naopak. To, že se Benátky ženou za góly, naznačovala už úvodní střídání. Po Šafránkově průniku si ještě vychutnával ovace tamního publika brankář Kříž. Ve 28. minutě pláchl po pravé straně Dvořák a střelou mezi betony vyrovnal.

Nerozhodné skóre vydrželo na časomíře pouhých čtyřiatřicet vteřin. Turkovo nahození totiž ze vzduchu tečoval Hollar a hosté museli opět dotahovat. Chvíli poté se píseckým zimním stadionem ozval zvuk tyčky, kterou nastřelil domácí Rousek. Přesně po třiceti minutách hry propukla radost na benátecké střídačce. Kříž neměl kotouč pod svými betony, čehož využil Martínek a dorazil ho za brankovou čáru.

Za dalších osmapadesát sekund se hosté dostali do přečíslení dva na jednoho. Hozák si vyměnil kotouč s Řepíkem a prvně jmenovaný poté zakončil tuto pohlednou akci. I vedení benáteckého týmu nemělo dlouhého trvání. Ve 34. minutě se ve středním pásmu chopil kotouče Pouzar, vnikl do útočné třetiny a svižnou střelou pod vyrážečku smazal nepříznivý stav svého týmu. Touto brankou jistě udělal radost svému otci Jaroslavu Pouzarovi staršímu, někdejšímu československému reprezentantovi a trojnásobnému majitele prstenu Lorda Stanleyho, jenž byl na utkání osobně přítomen. Tato branka také udělala tečku za divokou třetinou, po které se benáteckým hráčům dýchalo daleko lépe.

Nerozhodný stav platil pouhých pětačtyřicet sekund třetí třetiny. Po Jankovského střele z mezikruží se hostující hráči podruhé v zápase dostali do vedení. Čas píseckých hokejistů nemilosrdně ubíhal, hosté naopak zkušeně hlídali získaný náskok. Jihočeši se dostali do souvislejšího tlaku až při závěrečné power play, v níž několikrát předvedl své kvality brankář Brázdil. On i všichni jeho spoluhráči si jistě oddechli dvě minuty před koncem, kdy se střelou přes celé kluziště do prázdné branky prosadil kapitán Šafránek.

"Vstoupili jsme dobře do zápasu. Vypracovávali jsme si šanci, vedli jsme 1:0. Náš výkon měl ale klesající tendenci. Pokud si uvědomíme, že máme velmi mladý tým, v němž je deset hráčů mladších ročníku 2000, nemůžeme si v podobných zápasech dovolit udělat tři hrubé chyby, které soupeř potrestá. Na vstřelené góly se strašně moc nadřeme, naopak inkasujeme velmi lacino," řekl kormidelník Jihočechů Jan Trummer.

IHC Králové Písek – HC Benátky nad Jizerou 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)

Branky: 4. Koupal (Radoš), 28. Hollar (Turek, Novotný), 34. Pouzar (Radoš) – 28. Dvořák (Klodner), 30. Martínek (Havlas, Dvořák), 31. Hozák (Řepík), 41. Jankovský (Zumr, Antoš), 59. Šafránek (Řepík, Klodner). Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 250.

Písek: Kříž – Hanus, Kurfürst, Radoš, Vajner, Šilhán, Turek, Pavlát – Rousek, Volf, Matiášek – Hracholski, Koupal, Pouzar – Hollar, Brož, Ženíšek – Novotný

Benátky nad Jizerou: Brázdil – Lytvynov, Antoš, Kliment, Klodner, Němeček, Čížek – Zumr, Šafránek, Jankovský – Hozák, Kučera, Řepík – Dvořák, Havlas, Martínek