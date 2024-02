Když 23. února 2017 vstřelil někdejší český reprezentant a vynikající útočník Jan Hlaváč, hrající tehdy v benáteckých barvách, v 58. minutě branku při pátém zápasu předkola play-off proti Frýdku-Místku, nikdo na benáteckém zimním stadionu nemohl očekávat, že se sem play-off vrátí po dlouhých sedmi letech. Definitivní postupové razítko vystavili benátečtí hokejisté dvě kola před koncem nadstavbové části.

Hokejisté HC Benátky - ilustrační foto | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

V domácím zápase proti Písku jim k jistotě stačil pouhý bod, Benátky ale neponechaly nic náhodě, v zápase ani jednou neprohrávaly, a byť si v závěru cestu za výhrou poněkud zkomplikovaly, po těsném vítězství si vedle pražské Kobry Praha řekly o druhou vstupenku. Už nyní je jasné, že v předkole narazí na jednoho ze dvou severočeských týmů – Ústí nad Labem či Most.

Úvod zápasu patřil domácím hráčům, kteří moc dobře věděli, co je ve hře. Korytar byl v ohni střel a po čtyřech minutách také kapituloval. Kapitán Šafránek poslal do sóla svého kolegu z útoku Jankovského, který si s hostujícím brankářem poradil a po bekhendové kličce rozvlnil síť. Postupem času ale přebírali otěže utkání hráči z jihu Čech. Předzvěstí byla Pouzarova šance, který ale sám proti Brázdilovi neuspěl.

Udeřilo tak až zprvu nenápadné akce. Brožovo zakončení bylo sraženo od bruslí k volnému Pechlátovi, jenž se prosadil poprvé v píseckém dresu. Domácím následně nepomohla ani početní výhoda, v níž Korytara v brance Králů prakticky neohrozili. Chvíli poté nebezpečně zakončoval znovu Pouzar. I z tohoto minisouboje ale vyšel jako vítěz Brázdil. To hosté byli v přesilové hře určitě nebezpečnějším týmem a zákroky na Brázdilově účtu přibývaly, leč bez gólového zápisu.

Druhá třetina byla z benátecké strany poněkud jinou písničkou. Přitom již v úvodní minutě hosté dvakrát nebezpečně vystřelili, poté je ale zmrazil Šafránek, který se dostal za žlutomodré obránce a s přehledem zavěsil kotouč pod břevno. O minutu později vyrazil Maškovu střelu od modré Korytar pouze k volnému Hozákovi a také on poslal kotouč do horní poloviny branky. Zaskočení písečtí hráči poté odráželi benátecké útoky a čtvrtá branka doslova visela ve vzduchu.

Přidat ji mohl Šafránek, který ale z ideální střelecké parkety minul. Neúspěšná byla také Zumrova teč, s níž si Korytar poradil. V další šanci trefil Šafránek vyrážečku píseckého brankáře. Domácí kapitán Šafránek si vše vynahradil dvě minuty před druhou sirénou, kdy po učebnicové souhře s Jankovským dostal kotouč za Korytarův beton.

S tříbrankovým náskokem v zádech nastupovali domácí hokejisté do závěrečné třetiny, ale také oslabeni o dva hráče, kteří seděli na trestné lavici. Dvojnásobnou přesilovku ale hosté využili. Přesto byli ve třetí dvacetiminutovce nebezpečnějším týmem. Vítr do plachet jim určitě dala Vajnerova branka ze 44. minuty. Hlídkující písecký obránce dorazil sraženou střelou, když poslal kotouč přesně nad Brázdilovu lapačku.

V nebezpečné příležitosti byl poté Koupal, který ale bekhendem mířil nad domácí svatyni. Dvoubrankové vedení mohla domácímu týmu vrátit další přesilová hra. Volf seděl na trestné lavici, odkud sledoval šanci Antoše, který ale mířil vedle. Následně byl vyloučen také hostující Turek, avšak Korytar v početní nevýhodě nekapituloval.

Deset minut před koncem putoval na lavici hanby domácí Zumr a paradoxně to byli svěřenci trenéra Nováka, kteří se mohli přiblížit k výhře. Antoš ale orazítkoval tyčku. Jankovský se v sólu proti

Korytarovi neprosadil střelou mezi betony. Chvíli po skončení přesilové hry hosté snížili. Ve skrumáži před Brázdilem se nejlépe zorientoval Turek a ztenčil náskok benáteckého celku.

Zkušenou hrou ale středočeský tým nepřipustil žádné komplikace. Hostům k dělbě bodů nepomohla ani krátká hra bez brankáře a domácí tak mohli před jednou z nejlepších návštěv této sezóny oslavit nejen tříbodový zisk, ale zejména postup do play-off.

Trenéři po utkání

Martin Novák, Benátky: Dnes se potvrdilo, že poslední krok bývá nejtěžší. Tento zápas úplně přesně vystihuje naší sezónu, která je na vlnách, kdy jednou jsme nahoře, jindy zase dole. Dokážeme sehrát fantastické akce, mít perfektní herní úseky, ale poté se střelíme do vlastní nohy a vyrobíme chyby jako školáčci. Dnešní zápas tohle naprosto ukázal. Na druhou stranu jsme strašně rádi, že se nám po dlouhé době podařilo dostat alespoň do předkola play-off. Máme týden na to, abychom naši hru vyladili a tato sezóna byla co nejdelší.

Milan Mazanec, Písek: Svými chybami jsme umožnili soupeři vedení. Poté jsme ale zápas pěkně zdramatizovali díky naší bojovnosti. Pro naše hráče to byl zajímavý zápas. Máme velice mladý tým, pro nějž to byla velmi dobrá zkušenost.

HC Benátky nad Jizerou – IHC Králové Písek 4:3 (1:1, 3:0, 0:2)

Branky: 4. Jankovský (Šafránek, Mašek), 22. Šafránek (Zumr), 23. Hozák (Mašek, Kučera), 39. Šafránek (Jankovský, Němeček) – 13. Pechlát (Brož, Vajner), 44. Vajner (Pechlát), 54. Turek. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1. Diváci: 280.

Benátky: Brázdil – Lytvynov, Mašek, Němeček, Kliment, Knesl – Řepík, Havlas, Hozák – Zumr, Šafránek, Jankovský – Kučera, Vágner, Antoš

Písek: Korytar – Čunát, Radoš, Tolar, Turek, Velíšek, Vajner – Kolář, Volf, Matiášek – Petrásek, Pouzar, Koupal – Pechlát, Hollar, Brož - Kozlík