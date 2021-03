„Zklamání tam trochu je,“ připustil po nevydařeném závěru sezony trenér Valdemar Jiruš.

První půlka sezony vám vyšla skvěle, čím to bylo?

Od začátku sezony jsme letos měli výhodu v tom, že tu byli kluci z Ameriky, protože tam se nehrálo. To nám hodně pomohlo. Byli tu i kluci z reprezentace dvacítek, kteří se připravovali na mistrovství světa, ať už to byli Lukáš Pařík nebo Hugo Haš. Tým si velice dobře sednul, měli jsme výbornou první polovinu sezony.

Zlom přišel v polovině soutěže, je to tak?

Hodně se to omladilo, mladí kluci dostali obrovskou porci zápasů. To se na nás podepsalo, v podstatě jsme v průběhu sezony skládali druhý tým. Navíc k tomu měli Bílí Tygři nějaké zdravotní problémy, tak si k nám sáhli pro zkušenější hráče. Zásahů do týmu bylo dost, pořád jsme ale ukazovali sílu a charakter. Herně to bylo slušné, výsledkově to však nebylo ono. Prohrávali jsme, ale i s favority třeba jen o gól nebo o dva. Body nám potom chyběly, propadali jsme se tabulkou. Hokej děláte proto, abyste se dostali do play off, takže zklamání tam je. Na druhou stranu ale spousta mladých kluků dostala prostor, teď už bude jen na nich, jak na to navážou dál.

Mrzí vás, že vám v nadějně rozjetém ročníku nakonec play off o pár bodů uteklo?

Celkově to byla zvláštní sezona. Nechci ani moc zmiňovat, co se kolem nás děje, ale v začátku měl každý tým svoji bublinu, takže k nám tolik nemohli chodit hráči z Liberce a ty body nám kvůli tomu třeba taky utekly. Bylo to o sedm bodů, to jsou dvě utkání a jedno prodloužení a mohlo to být jiné. Měli jsme i spoustu dobře rozehraných zápasů, které jsme ztratili v prodloužení. Zápasy rozhodují zkušení hráči, my jsme v závěru sezony měli ze zkušených jen Lukáše Pabišku. Mladý tým se s tím tolik nepopasoval, ale kluci si to musí zažít, pak můžou tyhle těžké, klíčové chvíle zvládat.

Primárním úkolem Benátek je připravovat hráče pro Bílé Tygry, v tomhle ohledu panuje spokojenost s odvedenou prací?

Myslím, že to se nedá zpochybnit. Kluci, kteří jsou po zranění nebo jsou v extralize méně vytížení, se k nám chodí rozehrát a dostat se do herní praxe. Dostanou prostor na ledě a důležité role v přesilovkách, v závěrech zápasů. To nám funguje nadstandardně. Mladí kluci u nás zase na druhou stranu mají šanci zahrát si s hráči, jako je třeba Jarda Vlach, Marek Zachar a další. To je pro ně zase výborná škola, když vidí, jak se hráči z libereckého áčka připravují, jak trénují. Z tohoto hlediska naše farma funguje velmi dobře.

Bavili jste se nějak s vedením celé organizace o skončené sezoně, vyhodnocovali jste ji?

Tygry teď čeká vrchol sezony, takže si to teprve potom vše v klidu rozebereme. Nějaké změny asi budou muset přijít. Teď byla kvůli covidu naše sezona nesestupová. Musí tam ale z naší strany být nějaká sebereflexe, Benátky budou mít před sebou obrovský úkol hrát a zachránit Chance ligu a pohybovat se na příčkách pro play off. Nikdo o Chance ligu nechce přijít. Bude pro nás velký úkol to nastavit tak, aby to fungovalo a mělo to smysl.

Viděl jste u mladíků v průběhu sezony, že rostou a zlepšují se?

Myslím, že ano. Mladí kluci u nás letos byli ve větším počtu, když se nehrála juniorka. Ale plníme to rok co rok, kluci se objevují i v reprezentacích. Loni byl v top desítce bodování mladých hráčů Chance ligy Adam Najman a Kuba Rychlovský, letos byl mezi juniory na třetím místě Vojta Jiruš. Mladí kluci tady ukazují svou kvalitu a říkají si o svou stabilní pozici v Chance lize. Ti, co jsem jmenoval, to zvládají, a vykukují i další, kteří v dospělém hokeji ukáží svou kvalitu. Máme tu i kluky z ročníku 2003, a dokonce i 2004, kteří dostali šanci vidět, o čem je ten dospělý hokej. S tím jsme určitě spokojení.

Přál byste si do příští sezony víc zkušenějších hráčů, kteří by vedli mladší spoluhráče?

Když se koukneme po Chance lize, je to kvalitní soutěž. Ostatní týmy ale mají postavené kádry tak, že mají 80 procent starších, zkušenějších hráčů, a jen menšinu těch mladších, co vychází z juniorky. U nás je to naopak, měli jsme drtivou většinu mladých a jen několik zkušenějších. Náš nejstarší obránce ze stálého kádru je ročník 2000. To je potom znát. Samozřejmě bychom to chtěli doplnit zkušenými hráči, kteří by pomohli mladíkům, předali jim zkušenosti a naučili je většímu klidu. To je strašně důležité. Mladí kluci rostou po boku zkušených jinak, než když hrají s vrstevníky. Je to sice náročnější po ekonomické stránce, ale musíme to nastavit tak, abychom i ty zkušenější měli.

Jak do týmu zapadl už jmenovaný Lukáš Pabiška, který byl prakticky jediným opravdu zkušeným hráčem Benátek? Splnil to, co jste od něj očekávali?

Lukáš sám za sebe je nespokojený se svým bodovým přínosem. Ale musím říct, že herně, a hlavně charakterově je to vynikající kluk. Výborně působí v kabině na své spoluhráče, a to je strašně důležité. Vysvětluje, radí jim, stává se tak trochu naší prodlouženou rukou. V tomhle je určitě velký přínos starších hráčů.

Jak to u vás aktuálně vypadá? Pokračujete s přípravou vzhledem k play off extraligy?

Určitě. Máme to nastavené tak, že pokračujeme v programu dál. Máme pár kluků, kteří by mohli zasáhnout do play off extraligy. Takže trénujeme dál, připravujeme hráče, aby byli nachystaní herně, systémově i fyzicky. Jsme po ruce Bílým Tygrům a přejeme jim, aby to zvládli co nejlépe.