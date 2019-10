Domácí hokejisté dostali šanci otevřít utkání hned ve druhé minutě, kdy byl vyloučen vsetínský hráč. Napilno měl však spíše benátecký brankář Schwarz, který se rychle dostal do provozní teploty. Druhou přesilovou hru již svěřenci trenéra Jiruše sehráli mnohem lépe a zaměstnali brankáře Bláhu ve vsetínském brankovišti. Velkou šanci si však nevytvořili. Po opětovném vyrovnání sil si Benátečtí vytvořili šanci a díky rychlému protiútoku šli do vedení. Šírův pokus Bláha ještě vyrazil, avšak na dorážku Radka Dudy již byl krátký. Hra se následně přelévala ze strany na stranu a oba brankáři předvedli několik pěkných zákroků. Skóre se však v první dvacetiminutovce neměnilo.

Druhou třeinu začali aktivněji hosté, kteří tak přestáli své oslabení. Hra se opět přesouvala od jedné branky k druhé a oba kotle fanoušků si tak přišli na své. V prvních minutách druhého dějství mohl navýšit domácí vedení Najman, ale jeho střelu z úhlu Bláha lapil. Na druhou stranu poté pádil Jonák, ale Havlín jej obral o puk. Následovalo další domácí oslabení a ve chvíli, kdy se vyloučený Žůrek už dostal na led, přišlo vsetínské vyrovnání. Martin Procházka dostal přihrávku ihned po buly a poslal kotouč mimo dosah Schwarze. Následovala vyloučení na obou stranách, ale ani jeden tým nedokázal pohnout se skóre na tabuli. Největší šanci na straně hostů měl Březina, avšak tváří v tvář Schwarzovi neuspěl. Na konci druhé třetiny se však Vsetínští vstřeleného gólu dočkali. V nepřehledné situaci před brankou Benátek se nejlépe zorientoval Vít Jonák.

Srovnat stav na tabuli skóre měli Benátečtí možnost ihned na začátku posledního dějství, avšak ani tentokrát nedokázali svou přesilovou hru využít. I nadále se na hokejky domácích hráčů lepila smůla. Střely létely mimo vsetínskou branku a bylo velmi těžké se v domácím útočném pásmu usadit. Na druhé straně se Schwarz musel být neustále v permanenci, neboť Vsetínští stříleli ze všech možných pozic. Velká šance domácích přišla ve 47. minutě, kdy jim začala přesilovka pěti proti třem. Obrovskou šanci měl v této početní výhodě Petr Kolmann, jehož střela z hranice kruhu mířila do horní poloviny branky, kde jí však parádně zastavila Bláhova lapačka. To ale byla jediná velká příležitost domácího celku v dvojnásobné přesile. I nadále však Benátečtí hledali cestu k brance Bláhy, avšak mnoho pokusů mířilo do bránících hráčů soupeře.

Vsetínští nadále trpělivě čekali na své šance a těžili především z rychlých brejků. Jedním takovým se blýskl i Pechanec, jenž však samostatný únik neproměnil. Schwarzova lapačka byla pohotová. Vsetínští se ale přece jen dalšího gólu dočkali, a to díky další využité hře. Branislav Rehuš poslal kotouč nad rameno brankáře Schwarze a Vsetín vedl o dvě branky. Minutu před koncem ale domácí zadělali na drama. Při hře bez brankáře se puk po ose Kolmann-Duda dostal až k Danielu Špačkovi jenž pohotově dopravil puk za přesouvajícího se gólmana Bláhu.

„Utkání rozhodly přesilové hry a my jsme se znovu přesvědčili, že v dnešním hokeji jsou právě početní výhody rozhodující. Soupeř je dnes sehrál kvalitně, my jsme je dobře nesehráli a proto nemáme tři body,“ dodal k zápasu domácí kouč Valdemar Jiruš.

Benátky – Vsetín 2:3

Branky: 13. R. Duda (Šír, A. Musil), 60. D. Špaček (R. Duda, Kolmann) – 25. Procházka (L. Volf), 36. Jonák (Březina, Teper), 58. Rehuš (Jonák, Teper). Rozhodčí: Barek, Kostourek – Pechánek, Roischel. Vyloučení: 8:10. Využití: 0:2. Diváci: 395.

Benátky: Schwarz – Kolmann, Kunst, Buchtela, Havlín, Niko, Aubrecht, Žůrek – R. Duda, A. Musil, Šír – Rychlovský, Najman, D. Špaček – Jiruš, Chrtek, A. Dlouhý – Klapka, Šafařovský, Wiencek.

TOMÁŠ NEJEDLO