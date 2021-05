„Protože funkce sportovního ředitele obnáší spoustu práce a zodpovědnosti, tak mi přišlo fér ji oficiálně opustit, abych nedělal něco, co jsem u jiných funkcionářů v českém hokeji veřejně kritizoval, tzn. abych nekumuloval funkce, nestíhal a nedělal nic pořádně,“ uvedl pro klubový web někdejší vynikající útočník.

S jeho návratem do klubového vedení bude pokračovat i úzká kooperace s Václavem Nedorostem. Nedorost od Vrbaty loni převzal post sportovního ředitele. Teď, po Vrbatově návratu, bude Nedorost oficiálně zastávat pozici sportovního manažera extraligového A týmu.

„Nic se ale nemění. Je to mezi námi nastavené od prvního dne stejně. Bereme to tak, že fungujeme jako dvojice, i tak vystupujeme. Obecně se dá říct, že Venca má na starosti každodenní operativu a já dlouhodobější plánování a strategii sportovního fungování celého klubu. Realita je ovšem taková, že společně s ostatními stejně děláme, co je potřeba, aby všechno fungovalo tak, jak si přejeme,“ popisuje souhru s Nedorostem Radim Vrbata.

Se začátkem přestupního termínu na prvního máje představila Boleslav šest nových tváří (přičemž brankář Košarišťan už byl převelen na hostování do Košic). A staronový sportovní ředitel Bruslařského klubu prozradil, že se možná chystají další akvizice:

„Základ máme daný. Myslím, že současný kádr má svoji sílu, že jsme silnější než před začátkem loňské sezony. Ale jak jsme avizovali, z vícero důvodů se budeme snažit mít letos kádr širší. Víme, že máme ještě posty, které bychom rádi vylepšili nebo rozšířili, ale kdy to bude, to teď nedokážu říct. Můžu ale říct, že momentálně pracujeme na pár věcech, které nám dávají smysl a doufáme, že se nám je podaří dotáhnout do konce.“

Zmiňovaný širší kádr bude Boleslav potřebovat – protože kromě bitev na extraligové scéně ji čeká také Liga mistrů. Tam se Středočeši kvalifikovali coby třetí nejlepší tým po základní části.

„Sportovně je to odměna za loňskou sezonu. Vzhledem ke skladbě našeho kádru to bude zajímavá zkušenost pro naše mladé hráče, protože konfrontace s týmy ze zahraničí je nenahraditelná. Co se týče cílů, tak žádný konkrétní nemáme, ale určitě se budeme chtít prezentovat stejným stylem jako v předchozích letech v extralize a sami jsme zvědaví, na co v Evropě bude stačit,“ říká Vrbata na adresu mezinárodní soutěže s tím, že osobně by si přál narazit na tým z Německa, Švýcarska a Švédska.

Tak jako tak to pro Bruslaře bude na všech frontách náročná sezona. V klubu s tím ovšem počítají a jsou odhodlaní potvrdit pozici, kterou si v uplynulých dvou letech vybojovali.

„Je to sestupová sezona. V základní části se bude hrát víc zápasů než normálně, budeme hrát zápasy Ligy mistrů. A taky budeme obhajovat pozice z předešlých sezon, nikdo už asi nebude mít tendenci nás podceňovat, naopak předpokládáme, že se proti nám každý bude chtít vytáhnout. S tím musíme jít do sezony a od prvního dne mít nastavení v hlavě takové, že chceme navázat na předchozí sezony a naše výkony posunout ještě dál,“ prohlásil Vrbata závěrem.