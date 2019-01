Mladá Boleslav – Ve funkci sportovního manažera BK Mladá Boleslav je Luděk Bukač už měsíc. Tým Bruslařů dle svých slov už relativně dobře znal předtím, a tak v kombinaci s prostředím, ve kterém se naposledy pohyboval před třemi lety, vlastně vůbec nepřišel do neznámého. Co všechno už zvládl a jak vidí budoucnost?

Sportovní manažer BK Mladá Boleslav Luděk Bukač (vlevo). | Foto: Jan Pavlíček

Po tříleté pauze vedou vaše profesní kroky zpátky do Bruslařského klubu. Co všechno předcházelo tomuto návratu a proč jste se tak rozhodl?

Ve své podstatě jsem ukončil své tříleté působení u reprezentace, kdy jsem s kluky šel od šestnáctek po osmnáctky. A taky jsem byl asi tak trochu nespokojený s vývojem na svazu, protože si myslím, že některé věci by se měly dělat akčněji a měly by být víc ku prospěchu mládežnického hokeje. Protože dlouhodobé problémy v něm zkrátka jsou a je třeba celý ten systém výchovy změnit. Bohužel se to ukazuje například i na letošním draftu, na kterém máme pouhé dva hráče, což je tristní situace. Zkontaktovali jsme se s panem Plachým a od Boleslavi přišla nabídka. Beru to tak, že se vracím do klubu, kde jsem měl už nějakou práci rozdělanou a kde je pořád na co navázat. Cílem je dostat Bruslařský klub do extraligy, protože jsem přesvědčen, že tam patří.

To znamená, že máte pocit, že tady v Boleslavi oproti svazu zmůžete více?

Z hlediska ovlivnění vývoje hráčů i toho klubu jako takového tady určitě ze své současné pozice můžu udělat víc než coby svazový pracovník. Každý člověk potřebuje výzvy, potřebuje, aby šly věci kupředu. I to je důvod, proč jsem se rozhodl pro návrat.

Máte po těch letech pocit, že se vracíte do známého prostředí? Nebo se toho v Bruslařském klubu přeci jen hodně změnilo?

Věci se samozřejmě změnily, všechno se mění. Sice se sestoupilo z extraligy, ale klub jako takový se výrazně posunul dopředu. Jsem rád,že i po těch třech letech jsou tu pořád hráči, které jsme měli jak v„A" mužstvu, tak v mládeži. Vůbec nejvíc je to vidět na přelomu loňské a letošní sezony, kdy loni ta parta fungovala naprosto skvěle, a my věříme, že to letos bude ještě lepší. Navíc je tu spousta odchovanců,to před těmi třemi lety nebylo.

V Mladé Boleslavi jste už měsíc. Stačil jste už „A" tým poznat?

Myslím, že ano. Mančaft je daný, přišel jsem k jasně určené formě,která se doplnila o nějaké tři čtyři hráče. Navíc jsem Boleslav v průběhu těch let pořád sledoval, ať už coby reprezentační trenér nebo i čistě ze zájmu, protože jsem tu pracoval. Takže tu není moc co poznávat, o tom týmu už jsem toho věděl dost.

Takže se dá říct, že už zaměřujete spíš na mládež?

Asi by se to tak dalo říct, ačkoliv samozřejmě nejen to. Ještěvytipováváme a vytipovávat budeme posily pro eventuální budoucí posílení„A" týmu. Ale ano, v tuhle chvíli se snažíme konsolidovat mládež,protože jsme tam měli určité problémy. Juniorské mužstvo nám loni nehrálo moc dobře.

Co říkáte na pravidlo povinného nasazování mladých hráčů? A má Boleslav kde brát?

Myslím, že určitě máme z čeho brát. Takhle narychlo mě napadá třeba Jirka Kurka. Ale samozřejmě ne všechny kluby na tom budou stejně.Zaměřit se ale musíme hlavně sami na sebe, musíme se svými hráči pracovat tak, abychom se do žádných problémů nedostali v budoucnu. To pravidlo jako takové osvědčí nebo neosvědčí až čas. Už teď se ale asi dá říct, že pokud se někdo někam dostává na základě nějakých regulí, není to úplně dobré. Ti hráči prostě musí mít kvalitu. KdyžDavid Výborný začínal, tak taky žádné pravidlo nepotřeboval. Na druhou stranu je potřeba chápat tu snahu dám mladým hráčům šanci. Bohužel se vážně stávalo, že je spousta manažerů přehlížela. Jak říkám, co to přinese, na to si musíme teprve počkat.

Ohledně mladších hráčů jste zatím mluvil jen o těch vlastních. Povedlo se třeba i někoho přivést?

Do juniorského mužstva jsme během relativně krátké doby přivedli poměrně dost hráčů. Povedlo se získat reprezentanty, bude tu hrát Jakub Kotala, což je hráč reprezentační osmnáctky. Do stejné kategorie zapadá brankář Jan Pechek, který za nás bude chytat. Potom tu máme Lukáše Volfa z Písku, který je v širším kádru dvacítky. Ze Slovenska přijdou dva reprezentanti. To všechno jsou hráči, a nejen oni, kteří mohou do „A"mužstva naskočit.

Co zatím říkáte na přípravu „A" týmu Bruslařů a co čekáte od nadcházející sezony?

Myslím si, že ta soutěž bude lepší než minulý rok, že i spousta hráčů z extraligy půjde o ten stupínek níž. Jsem toho názoru, že i my sami budeme lepší než loni. Samozřejmě to ale nebude jednoduché. I díky těm mladým hráčům bude liga o větším nasazení, tempu. Ale třeba i tom, že soupeře nebude tak snadné odhadnout. Příprava jako taková probíhá podle představ. Zápasy s extraligovými týmy měly velkou kvalitu, odehráli jsme výborné utkání s Libercem, dobré to bylo i s Kladnem. Je ale důležité i prohrát, protože hráči musí udržet koncentraci. Když jde všechno až moc jednoduše, na nic vás to nepřipraví.

Je už kádr A týmu hotový? Případně jaké změny se ještěchystají?

Hráčů máme relativně dost, takže se budeme snažit kádr trochu zúžit. Ovšem tak, aby nám ti hráči byli k dispozici pro případná zranění nebo později baráž, což znamená nějaká kratší hostování. Momentálně jednáme o jednom nebo dvou hráčích, kteří by takto měli odejít. Co se posil týče, tak to je otázka, kterou veřejnosti zodpovíme spíš až někdy ke konci kalendářního roku.

JITKA ČECHOVÁ