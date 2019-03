V 25. minutě šestatřicetiletého ofenzivního lídra rozlítila neuznaná branka Pavola Skalického za stavu 1:1, protože podle sudích Antonína Jeřábka a Petra Laciny mu právě on přihrál rukou. Vondrka s tím nesouhlasil a přiznal, že jeho branka nakonec byla pro něj velkou satisfakcí.

"Je to strašně těžké. Já se snažím být na ledě fakt čestný. Když má rozhodčí pravdu a já cítím, že jsem udělal něco, co jsem neměl, po čem by neměl gól platit, tak bych nikdy nic neřekl. Ale já jsem věděl, že jsem se toho nedotkl. Ale bohužel, je to vyjádření rozhodčího a s tím já nic neudělám," vrátil se Vondrka k situaci, která Středočechy rozčílila o to víc, že sporných okamžiků prožili v posledních zápasech více. Naposledy v pátek v Olomouci neplatila za stavu 1:2 branka Lukáše Žejdla.

Hráči Bruslařského klubu se snažili na verdikty, po kterých cítili křivdu, nemyslet a bojovat o jistotu postupu. "My jsme se navzájem uklidňovali. Za poslední dobu to nebyla první taková situace a nakonec, jak jsme byli všichni nasr…, protože naštvaní jsme nebyli určitě, museli jsme se tomu normálně smát. To už je taková bezmoc," řekl.

Bezprostředně po neuznaném gólu Skalického se Vondrka hodně zlobil, ale u rozhodčích neuspěl. "Já jsem klidný člověk, ale jednou za čas to bouchne a úplně to neunesu. Za to se omlouvám rozhodčím, ale oni to berou, my už jsme si to vysvětlili na ledě. Já jsem nějak neudržel emoce na uzdě. Ale paradoxně mě to nastartovalo. Trochu mě to vtáhlo do zápasu a myslím, že nás to i stmelilo. Pro mě byla satisfakce, že jsem dal i gól a že jsme vyhráli," popsal Vondrka.

Po prohře v Olomouci 1:3 Mladá Boleslav další důležitou bitvu se Zlínem zvládla. "Poslední dobou jsou všechny zápasy klíčové. Snažili jsme se sbírat body, povedlo se to a završili jsme to dneska. Samozřejmě jsme jedním okem koukali na průběžný stav Sparty a Litvínova. Chtěli jsme vyhrát, měli jsme to ve vlastních rukách a sami jsme si to uhráli," doplnil Vondrka k faktu, že týmu pomohla i výhra Pražanů 5:3.

Cítil velkou úlevu. "Byl to strašně těžký boj. Hlavně v první třetině to bylo takové urputné, ale zvládli jsme to. Oni hrají dobrý fyzický hokej. I když to asi není koukatelné, tak jiné to prostě není. Ani jeden tým to nemůže nějak otevřít a hokejovostí se dneska úplně nevyhrává. Bohužel, ale v dnešním zápase pro nás bohudík," podotkl Vondrka.

"Byly tam samozřejmě chyby, na které se podíváme na videu, ale myslím, že jsme hráli kompaktně. Růža (Jan Růžička) chytal výborně, obránci se to snažili dávat rychle dopředu a my jsme dali nějaké góly," pochvaloval si Vondrka.

Mladá Boleslav měla nepodařený vstup do sezony a v polovině října vedení vyměnilo trenéry. Skončil Vladimír Kýhos s asistenty Vladimírem Čermákem a Borisem Žabkou, pod jejichž taktovkou tým získal z devíti zápasů devět bodů a byl v době jejich odvolání dvanáctý. Nový hlavní kouč Miloslav Hořava s asistenty Pavlem Paterou a Radimem Rulíkem dosáhli v 41 duelech na 68 bodů.

"Přinesli jiný systém, dostali do nás trošku agresivitu i fyzičku, tréninky se změnily. Myslím, že se to změnilo úplně od A až do Z. Pro náš tým to bylo tuhle sezonu strašně důležité a nakonec se nám povedlo to, o čem se nám v září ani nezdálo," dodal Vondrka.