Jako den a noc. Poslední dva zápasy Bruslařů završily dvě dlouhodobé bilance. A zatímco v neděli Boleslav i na čtvrtý pokus porazila Olomouc, v úterý i počtvrté v sezoně prohrála s Vítkovicemi. Na Ostravany to letos zkrátka nějak nešlo. Boleslavští sice v úterním duelu dvakrát dorovnali skóre, pěkná individuální akce Svačiny ale rozhodla o výhře Ridery 3:2.

49. kolo Tipsport Extraligy HC VÍTKOVICE RIDERA - BK Mladá Boleslav, 23. února 2021 v Ostravě. | Foto: Deník / Petr Kotala

Hostující tým šel do duelu v notně pozměněné sestavě. Při absenci Strnada musel do útoku zadák Bernad, kapitánské céčko místo chybějícího Ševce nesl na hrudi Jan Stránský. V obraně Boleslavi pomohl alespoň navrátivší se Pláněk, který hrál první duel od 19. ledna. Do sestavy se znovu vešli mladíci Moravec a Szturc, jako třináctý útočník byl zapsaný šestnáctiletý Polák.