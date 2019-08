Ve čtvrtek večer odehráli boleslavští hokejisté první ze šesti přípravných duelů před startem nové sezony. Na úvod hráli na ledě Litvínova. Vyrovnanou bitvu rozsekl až v prodloužení Lukáš Žejdl, díky jeho zásahu tak Bruslaři na začátek přípravy zvítězili.

Tipsport extraliga: BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov. | Foto: Jan Pavlíček

Do utkání vstoupil tým trenérů Radima Rulíka a Pavla Patery ve značně kombinované sestavě s několika mladíky. Do zápasu naskočily také nové tváře týmu – kromě obránců Martina Ševce a Sabahudina Kovačeviče se do sestavy vešly všechny čtyři další letní posily, tedy zadák Mitch Fillman a útočníci David Cienciala, Jan Stránský a Adam Zbořil.