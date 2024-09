Sedmé a zároveň předposlední utkání letního přípravného utkání měli ve čtvrtek odehrát hokejisté BK Mladá Boleslav na domácím ledě proti hradeckému Mountfiledu. Měli, ale neodehrají.

Zápas byl totiž po dohodě obou klubů zrušen. Oba týmy tak učinily po dohodě na základě informací z Hradce Králové, že tamější tým trápí virové onemocnění rozsáhlejšího charakteru. O případném novém termínu se jedná, rozhodnutí prozatím nepadlo. „Peníze za již zakoupené vstupenky proto budou navráceny zpět na účet kupujícího,“ hlásí na svém webu mladoboleslavský klub.

Ten má tak aktuálně v kalendáři přípravných zápasů jednu poslední položku – v úterý 10. září by měl doma přivítat karlovarskou Energii. Půjde o odvetu srpnového zápasu, v němž Bruslaři vyhráli na západě Čech těsným výsledkem 1:0.

Boleslav do této doby odehrála šest přípravných zápasů s vyrovnanou bilancí tří výher a tří porážek. Do ostré extraligové sezony vstoupí Boleslavané o týden a jeden později, tedy ve středu 18. září domácím zápasem proti Olomouci. Ve druhém kole pak hned v pátek zajíždějí právě do zmiňovaných Karlových Varů.