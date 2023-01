„Domácí vstoupili do utkání s dobrým pohybem, který nám v první třetině dělal velké problémy. Po ní vedli 3:1. Postupnými kroky a trpělivostí jsme se snažili výsledek korigovat, což se nám podařilo. Šli jsme do prodloužení, v němž jsme bohužel neuspěli. Asi jsme si více bodů než jeden nezasloužili, kvůli špatné první třetině,“ uznal trenér Benátek Antonín Nečas.

Jak zápas hodnotil Nečasův protějšek na lavičce Klatov Michal Straka? „V prvních dvou třetinách jsme hráli snad nejlépe v celé letošní sezoně. Tam to bylo opravdu dobré,“ tvrdil kouč mužstva ze jihozápadu Čech.

„Vedli jsme 3:1 a 4:1, ale soupeři jsme pak možná ze strachu o výsledek nabídli přesilovky, které oni využili a po zásluze vyrovnali. Pro nás je ale moc důležité, že jsme dokázali v prodloužení udeřit a získat druhý bod,“ doplnil klatovský lodivod.

