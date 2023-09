Hokejisté Benátek odehráli poslední ze série osmi přípravných utkání a na ledě druholigového nováčka v Kralupech nad Vltavou vyhráli 8:5.

Příprava: HK Kralupy - HC Benátky n. J. (3:8) | Foto: Klára Palánová

Oba kluby na sebe narazily již před rokem, kdy v rámci prvního kola krajské ligy Kralupy porazily 4:2 benáteckou rezervu. Hattrickem k tehdejšímu triumfu přispěl nejlepší kralupský střelec loňské základní části David Bradáček, a čerstvě dvaadvacetiletý útočník se prosadil i letos proti benáteckému áčku. Svou první trefou přípravy přispěl k povedené první třetině, kterou Kralupští s dalším příspěvkem Adama Stupky vyhráli v poměru 2:1.

„První třetina výborná, kluci přesně dodržovali, co jsme chtěli," komentoval povedený začátek utkání pro klubový web trenér Martin Příhoda. „Celý týden něco nacvičujeme, kluci to plnili, dostali jsme svým způsobem náhodný gól na 2:1, ale super třetina, ten hokej vypadal dobře a snad jsme byli i lepší.“

Do druhé třetiny ovšem nastoupili hosté jako vyměnění a během sedmi minut po dvou brankách Jiřího Hozáka, trefě Václava Jankovského a druhému gólu Viktora Martínka náhle vedli o tři góly.

Domácí ale příliš nezaostávali a po využitém přečíslení Pavla Husarika s Adamem Kellersteinem a následném přesnému projektilu od modré v podání Martina Kehara byli rázem zpátky ve hře.

V otočení utkání nazpět na svou stranu je ovšem brzdila neefektivní koncovka a po dalších úspěších Vojtěcha Havlase, Lukáše Kučery a Jana Dvořáka bylo rozhodnuto, že vítězství si z generálky na novou sezonu odvezou domů Benátky. Tomu nezabránilo ani poslední slovo, kterým kralupská posila z Letňan Adam Kellerstein zpečetil skóre na konečných 5:8.

„Byl to divoký zápas bez obran. Jsem rád, že od druhé třetiny jsme plnili to, čemu jsme se věnovali na tréninku. Kluci si za práci v zápase i v tréninku vstřelené branky zasloužili. Na závěr přípravy proti nám stál kvalitní soupeř, byl to dobrý zápas,“ shrnul utkání hostující kouč Martin Novák.

Benátky tak v sérii osmi přípravných utkání zaznamenali celkem pět výher, tři porážky a pozitivní bilanci ve skóre 28:24.

Sestřih utkání:

Kralupy n. V. - Benátky n. J. 5:8 (2:1, 2:5, 1:2)

Branky a nahrávky: 12. Stupka (Hampl, Soukup), 16. Bradáček (Prášek, Broš), 32. Prášek (Kellerstein), 35. Kehar (Šilhavý, Kapoun), 59. Kellerstein (Bezouška, Husarik) - 18. Martínek (Dvořák), 23. Hozák (L. Kučera), 23. Hozák (Řepík), 24. Jankovský (Zumr), 29. Martínek (Dvořák), 37. Havlas (Martínek, Dvořák), 44. L. Kučera, 56. Dvořák (Havlas, Martínek). Rozhodčí: J. Jílek, Müller - Maňák, Thuma. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 192. Střely na branku: 37:34.

Kralupy: Sochůrek - David, Chládek, Kapoun, Kehar, J. Kučera, Straka - Kellerstein, Husarik, Zídek - Pejchal, Šilhavý, Bezouška - Soukup, Hampl, Stupka - Bradáček, Broš, Prášek

Benátky: Brázdil - Kliment, Klodner, Němeček, Antoš, Kuna, Novák - Řepík, L. Kučera, Hozák - Zumr, Šafránek, Jankovský - Martínek, Havlas, Dvořák - Plíšek